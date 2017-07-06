«Тамбов» пополнился двумя африканцами

Клуб ФНЛ «Тамбов» укрепил свои ряды двумя легионерами из Африки. Новичками команды Андрея Талалаева стали ивуарийский защитник Куасси Куаджу и нападающий из Буркина-Фасо Абдул Джафар. Эти трансферы подтвердил спортивный директор тамбовчан Олег Худяков. С обоими игроками подписаны годичные контракты.

Куаджу пришел в команду из белорусского «Слуцка». Что касается Джафара, то этот клиент российского агента Дмитрия Селюка до «Тамбова» играл за калининградскую «Балтику», проведя во второй части минувшего сезона ФНЛ за нее 13 матчей и дважды поразив чужие ворота.

Стартовый матч нового сезона ФНЛ «Тамбов» проведет 8 июля против «Оренбурга», однако точно известно, что и Куаджу, и Джафар на игру против неудачника прошлого розыгрыша РФПЛ не полетят.