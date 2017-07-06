«СКА-Хабаровск» планирует принять «Зенит» на домашнем стадионе

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов рассказал о состоянии стадиона в преддверии старта чемпионата России. Напомним, что предстоящий сезон РФПЛ станет дебютным для дальневосточной команды.

– На каком этапе укладка нового газона? Успеваете закончить к 7 июля, как планировали?

– Да, идем по графику. Сегодня завершили вклейку разметки. Сегодня в ночь начнем разбрасывать кварцевый песок и гранулят. Должны завершить все завтра в первой половине дня. Завтра приезжает специалист, который будет тестировать наш газон. Так что мы идем по графику.

– А как обстоят дела с освещением?

– Мы привлекли светильники со стадионов региона. Естественно, что они немного разнородные, но необходимое освещение дают. С освещением я особых проблем у нас не вижу. Понятное дело, что оно у нас не такого уровня, как на «Открытии» или «Казань Арене», но оно у нас с немецкими светильниками и отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стадионом первой . К 10 августа мы планируем установить то освещение, которое будет у нас стоять постоянно.

– Когда ждете комиссию РФПЛ?

– Эту лучше спросить в РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее, чем за 10 дней до начала чемпионата. Но мы постоянно на связи и с представителями Премьер-лиги, и представителями РФС. Ежедневно мы отправляем им фотоотчеты по тем замечаниям, которые у них были.

– То есть «Зенит» вы планируете принять у себя?

– У нас это однозначная задача стояла всегда. Мы планируем все игры сезона провести в Хабаровске, чтобы жители региона увидели лучшие команды России. Да, у нас есть мелкие недочеты, но мы планируем их исправить. И после этого законно получить первую категорию для нашего стадиона имени Ленина.