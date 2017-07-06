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    «СКА-Хабаровск» планирует принять «Зенит» на домашнем стадионе

    Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов рассказал о состоянии стадиона в преддверии старта чемпионата России. Напомним, что предстоящий сезон РФПЛ станет дебютным для дальневосточной команды.

    – На каком этапе укладка нового газона? Успеваете закончить к 7 июля, как планировали?

    – Да, идем по графику. Сегодня завершили вклейку разметки. Сегодня в ночь начнем разбрасывать кварцевый песок и гранулят. Должны завершить все завтра в первой половине дня. Завтра приезжает специалист, который будет тестировать наш газон. Так что мы идем по графику.

    – А как обстоят дела с освещением?

    – Мы привлекли светильники со стадионов региона. Естественно, что они немного разнородные, но необходимое освещение дают. С освещением я особых проблем у нас не вижу. Понятное дело, что оно у нас не такого уровня, как на «Открытии» или «Казань Арене», но оно у нас с немецкими светильниками и отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стадионом первой . К 10 августа мы планируем установить то освещение, которое будет у нас стоять постоянно.

    – Когда ждете комиссию РФПЛ?

    – Эту лучше спросить в РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее, чем за 10 дней до начала чемпионата. Но мы постоянно на связи и с представителями Премьер-лиги, и представителями РФС. Ежедневно мы отправляем им фотоотчеты по тем замечаниям, которые у них были.

    – То есть «Зенит» вы планируете принять у себя?

    – У нас это однозначная задача стояла всегда. Мы планируем все игры сезона провести в Хабаровске, чтобы жители региона увидели лучшие команды России. Да, у нас есть мелкие недочеты, но мы планируем их исправить. И после этого законно получить первую категорию для нашего стадиона имени Ленина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 20:25

      Уделайте их там под орех.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июля 2017, 18:05

      Манчини побывает на Дальнем Востоке когда еще там будет и будет смешно если сразу в пролете

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июля 2017, 16:51

      Пускай уж народ полетает,
      Про просторы России узнает.

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