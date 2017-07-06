Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СКА-Хабаровск» планирует принять «Зенит» на домашнем стадионе

«СКА-Хабаровск» планирует принять «Зенит» на домашнем стадионе

6 июля 2017, 15:18
3

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов рассказал о состоянии стадиона в преддверии старта чемпионата России. Напомним, что предстоящий сезон РФПЛ станет дебютным для дальневосточной команды.

– На каком этапе укладка нового газона? Успеваете закончить к 7 июля, как планировали?

– Да, идем по графику. Сегодня завершили вклейку разметки. Сегодня в ночь начнем разбрасывать кварцевый песок и гранулят. Должны завершить все завтра в первой половине дня. Завтра приезжает специалист, который будет тестировать наш газон. Так что мы идем по графику.

– А как обстоят дела с освещением?

– Мы привлекли светильники со стадионов региона. Естественно, что они немного разнородные, но необходимое освещение дают. С освещением я особых проблем у нас не вижу. Понятное дело, что оно у нас не такого уровня, как на «Открытии» или «Казань Арене», но оно у нас с немецкими светильниками и отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стадионом первой . К 10 августа мы планируем установить то освещение, которое будет у нас стоять постоянно.

– Когда ждете комиссию РФПЛ?

– Эту лучше спросить в РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее, чем за 10 дней до начала чемпионата. Но мы постоянно на связи и с представителями Премьер-лиги, и представителями РФС. Ежедневно мы отправляем им фотоотчеты по тем замечаниям, которые у них были.

– То есть «Зенит» вы планируете принять у себя?

– У нас это однозначная задача стояла всегда. Мы планируем все игры сезона провести в Хабаровске, чтобы жители региона увидели лучшие команды России. Да, у нас есть мелкие недочеты, но мы планируем их исправить. И после этого законно получить первую категорию для нашего стадиона имени Ленина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1499349101
Пускай уж народ полетает, Про просторы России узнает.
Ответить
Garrincha58
1499353529
Манчини побывает на Дальнем Востоке когда еще там будет и будет смешно если сразу в пролете
Ответить
Сибирь за Спартак
1499361934
Уделайте их там под орех.
Ответить
Главные новости
Семин заступился за Тюкавина
14:15
1
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
6
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Все новости
Все новости
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+