Черчесов: «Нынешнюю сборную России уже полюбили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова своего предшественника Гуса Хиддинка, который видит у команды прогресс по сравнению с прошлым годом. Также наставник выразил мнение, что нынешнюю команду уже успели полюбить болельщики.

«Буквально сегодня я читал интервью Гуса Хиддинка, в котором он похвалил нашу команду. Сказал, что она выглядела энергичнее, чем та сборная, которая играла на Евро-2016. Мне лестно слышать теплые слова о своей работе со стороны такого специалиста.

Важно отметить, что сборная держала удар во всех трех матчах, что бы ни случилось. Мы продолжали атаковать даже после удаления, неудачно пропущенного мяча и других невзгод. За эту неуступчивость, характер команду и полюбили. С другой стороны, характер на таком уровне — обязательное условие. Но одного характера будет мало. Футболисты и сами это понимают. Так что будем прибавлять во всех смыслах», – заявил Черчесов в интервью RT.

Напомним, что на недавнем Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в поединке с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные матчи.