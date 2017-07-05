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    Черчесов: «Нынешнюю сборную России уже полюбили»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова своего предшественника Гуса Хиддинка, который видит у команды прогресс по сравнению с прошлым годом. Также наставник выразил мнение, что нынешнюю команду уже успели полюбить болельщики.

    «Буквально сегодня я читал интервью Гуса Хиддинка, в котором он похвалил нашу команду. Сказал, что она выглядела энергичнее, чем та сборная, которая играла на Евро-2016. Мне лестно слышать теплые слова о своей работе со стороны такого специалиста.

    Важно отметить, что сборная держала удар во всех трех матчах, что бы ни случилось. Мы продолжали атаковать даже после удаления, неудачно пропущенного мяча и других невзгод. За эту неуступчивость, характер команду и полюбили. С другой стороны, характер на таком уровне — обязательное условие. Но одного характера будет мало. Футболисты и сами это понимают. Так что будем прибавлять во всех смыслах», – заявил Черчесов в интервью RT.

    Напомним, что на недавнем Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в поединке с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные матчи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 19:29
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 июля 2017, 17:31

      «Нынешнюю сборную России уже полюбили». Черчесов юродстует. Надо было сказать точнее «нынешнюю сборную России уже поимели».

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 11:56

      Сборную любили всегда, а вот футболистов...

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 июля 2017, 08:44

      И еще как полюбили...
      по-армянски ,через зад....
      не прочувствовал всю силу любви?

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 июля 2017, 08:36

      ээээ...... простите, а кто???

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 июля 2017, 03:31

      пару раз
      совсем недавно
      .

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июля 2017, 03:05

      Не понимаю кто и за что вас полюбил ! И а какой атаке вообще речь идет , видел матч с Португалией атакой там и не пахло ! После такого КК надо сидеть тихо не говорить громких слов ,типа что вот мы молодцы хорошо удар держим ,атакуем ! Не хрена вы не можете !

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 июля 2017, 00:06

      Вот сборную Чили на кубке конфедераций полюбили , а вот за что можно было бы да же просто уважать сборную России , не кто не понял . Вот языком чесать что игроки некоторые , что тренер , что глава РФС научились , а вот в футбол играть что бы народ полюбил сборную ну никак не могут или не хотят .

      3
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      Рейтинг: +371

      ASG > ВЛАДИВОСТОК 6 июля 2017, 00:30

      согласен, очень полюбил команду Чили, ребята с такой самоотдачей играют!

      3
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      Рейтинг: +70

      savdail 6 июля 2017, 00:04

      Да уж... Это энергичный танец.

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 22:58

      Убивают подобные заявления после провала!Какая любовь?Жалость-это да!

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 5 июля 2017, 22:46

      Вы че тут понаписали то??? Какая сборная преобразилась??? Наша??? Вы че там перегрелись все??? Нет игры у сборной!!! Нет результата!!! Нет движения осмысленного!!!
      С Португалией можно очки брать, но зачем??? Мы же всю игру заставляли Роналду ещё гол забить!!! А он ,засранец, не захотел.... половина передач была в ноги Португалам!!!
      С мексикой можно было в ничью играть, но опять же зачем???? Мы же прям все обладатели зм и можем просто на классе всех ушатать!!! Забыли только что это на приставке так (я вообще мексику вынес 8-1) в реале из всех кто был на поле остаться могут только Головин и ГАЗОН и то не в Питере....

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