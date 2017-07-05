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Черчесов: «Нынешнюю сборную России уже полюбили»

5 июля 2017, 19:29
57

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова своего предшественника Гуса Хиддинка, который видит у команды прогресс по сравнению с прошлым годом. Также наставник выразил мнение, что нынешнюю команду уже успели полюбить болельщики.

«Буквально сегодня я читал интервью Гуса Хиддинка, в котором он похвалил нашу команду. Сказал, что она выглядела энергичнее, чем та сборная, которая играла на Евро-2016. Мне лестно слышать теплые слова о своей работе со стороны такого специалиста.

Важно отметить, что сборная держала удар во всех трех матчах, что бы ни случилось. Мы продолжали атаковать даже после удаления, неудачно пропущенного мяча и других невзгод. За эту неуступчивость, характер команду и полюбили. С другой стороны, характер на таком уровне — обязательное условие. Но одного характера будет мало. Футболисты и сами это понимают. Так что будем прибавлять во всех смыслах», – заявил Черчесов в интервью RT.

Напомним, что на недавнем Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в поединке с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные матчи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (57)
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Одинокий волк Маквейд
1499272568
Гус похвалил, Лёв не обругал - все хорошо. Лучше расскажи про шесть туристов в составе.
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Сибирь за Спартак
1499273454
Не знаю как вы, а я за неуступчивость и характер полюбил сборную Чили
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семёнычев
1499273822
Причём полюбили два раза: сначала португалы,а потом мексиканцы..
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STAFOR13
1499273824
в футболе важен результат и это победа, после 2008 можно назвать "мазахизмом" боление за сборную нашей страны, когда развитие футбола всё нижи и ниже...
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APchelov
1499274305
Вот так похвалишь дурака, соврёшь дабы не обидеть. А он за чистую монету примет, и ещё на каждом углу будет кричать об этом. Идиот лысый
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ArReal
1499276375
Что он несёт?такое ощущение, что они с Мутко живут в каком то своём непонятном Мире!!! Пора уже подписи собирать-чтобы этих двоих уволили!!!
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Popularov
1499279865
Саркастические усмешки Хиддинка Черчесов принял за "похвалу"! Какая это "ПОХВАЛА"??? ГУС ХИДДИНК: "ЭТА СБОРНАЯ РОССИИ ЭНЕРГИЧНЕЕ ТОЙ, ЧТО БЫЛА НА EURO-2016." Разве это похвала??? И что это за ЭНЕРГИЧНАЯ сборная, которая ЭНЕРГИЧНО провалила турнир. Это не "похвала" Черчесову, а САРКАСТИЧЕСКИЙ смех от провала Черчесова на КК-2017! Это СМЕХ Хиддинка и его пародия на черчесовскую "похвалу"! Стас Черчесов, двумя руками и ногами ухватился за неё, и теперь ею размахивает, как признаие его ПРОВАЛА на турнире. Уж больно шипко эта саркастическая "похвала" Хиддинка панравилась Черчесову и запала ему в душу, на фоне шквала СПРАВЕДЛИВОЙ НЕГАТИВНОЙ критики БЕЗОБРАЗНОЙ работы Черчесова на посту главного тренера в сборной! Задача МАКСИМУМ сборной была ЭНЕРГИЧНО и благополучно Черчесовым с треском ПРОВАЛЕНА, а Юрий Жирков, своей ложкой ДЁГТЯ, энергично испортил нам всю победную ОБЕДНЮ. После первого гола с мексиканцами, наши энергично РАСКЛЕИЛИСЬ и ПОПЛЫЛИ вниз по течению к поражению, а склеить было некем. Черчесов ЭНЕРГИЧНО ничем сборной не помог. НИЧЕМ! Разве это похвала??? Энергичные замены Черчесова только довершили поражение и констатировали печальный ЭНЕРГИЧНЫЙ факт. Станислав, только и делал, что у бровки ЭНЕРГИЧНО руками размахивал, от БЕЗЫСХОДНОСТИ! Вот с этим энергичным размахиванием у Черчесова было всё в порядке. И Хиддинк это только подтвердил! Хиддинку очень понравилось, как Стас Черчесов ЭНЕРГИЧНО у бровки размахивал руками, а Черчесов принял это за похвалу!!! Вдумайтесь только, какими энергичными категориями Хиддинка "МЫСЛИТ" Стас Черчесов!!! ЭНЕРГИЧНО махать руками у бровки Черчесов хорошо натренировался, а играть наших командой так и не научил. Как готовил Черчесов сборную, как тренировал её "ЭНЕРГИЧНО", такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ энергичный результат! Энергичная игра Жиркова - ЛОКТЕМ, как квинтэссенция всего МАТЧА! Она подвела печальный ИТОГ плохой и ЭНЕРГИЧНОЙ тренерской работы Черчесова! Именно от тренировочного процесса ЗАВИСЯТ все КОНЕЧНЫЕ результаты команд! А конечный результат - провал сборной на турнире. Его ни какими ЭНЕРГИЧНЫМИ размахиваниями руками Черчесовым у бровки не оправдать. Нет. Нам такая ЭНЕРГИЧНАЯ сборная НЕ НУЖНА!
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uBaH_
1499280017
Как можно полюбить то на что всем похуй? ;)
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Red narva
1499284692
Убивают подобные заявления после провала!Какая любовь?Жалость-это да!
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ВЛАДИВОСТОК
1499288791
Вот сборную Чили на кубке конфедераций полюбили , а вот за что можно было бы да же просто уважать сборную России , не кто не понял . Вот языком чесать что игроки некоторые , что тренер , что глава РФС научились , а вот в футбол играть что бы народ полюбил сборную ну никак не могут или не хотят .
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