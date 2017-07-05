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  • Мутко: «Мы полностью доверяем Черчесову, ведь у него есть настоящая команда»

Мутко: «Мы полностью доверяем Черчесову, ведь у него есть настоящая команда»

5 июля 2017, 18:06
14

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко 5 июля принял участие в т.н. «Парламентском часе» в Государственной думе, в рамках которого ответил на вопросы народных избранников по поводу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и невызова в команду некоторых футболистов.

«Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное – у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

Другие футболисты? Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение – прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Артем Дзюба и Александр Кокорин? Черчесов все сказал, мне добавить нечего...

Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович – тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым», – заверил функционер.

Известный комментатор Василий Уткин на днях заявил, что при Черчесове Денисова не будет в сборной ни при каких условиях.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (14)
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T 72
1499267566
Кто МЫ?Один ты доверяешь на всю страну и-то потому что не разбираешься ни фига в футболе
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Fancyfall
1499269425
командой надо было заняться лет 7-8 назад, развивать молодёжь и т.д., а не за 1,5 года начать выбирать из того, что есть...
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slawianka
1499269687
"МЫ, ВИТАЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ МУТКО полностью доверяем Черчесову."
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acer2003
1499269938
Какой же МуДко сказочный пиз..н !
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андрей андреев
1499271917
Весь прикол в том,что после ЧМ 18 все (чиновники) забудут про футбол и всё пойдёт дальше,как и было да этого.
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bashnat013
1499273093
мутко у нас есть команда но нет тренера!
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APchelov
1499274884
Короче. Ругать сборную надоело. Решили хвалить. Одно НО. Тогда телетрансляции пора отменять. И только по радио. Чтобы мы ничего не видели, и верили тому, что у нас суперсборная
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Popularov
1499280228
У Черчесова настоящей команды нет! Мутко ЗАВРАЛСЯ! А что есть??? А есть сборная СОЛЯНКА, из которой Черчесов не может сделать КОМАНДУ!!! НЕ МОЖЕТ и не хватает ему для этого ума!!! Как готовил Стас, как тренировал нашу сборную, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!!! Даже с тем составом, что есть у сборной можно спокойно играть и добиваться ПОБЕД! Как до вас НЕ ДОЙДЁТ, что всё упирается в тренировочный процесс! Именно от тренировочного процесса ЗАВИСЯТ все результаты команд! Слишком МАЛО времени Черчесов отводит на тренировки! Слишком МАЛО!!! В других видах спорта тренируются по 5-10 часов в день, чтобы достичь стабильности выступления и оттачивания спортивного мастерства! Надо Виталию Мутко УЗАКОНИТЬ время проводимых тренировок и ЗАСТАВИТЬ Черчесова работать, а не валять ДУРАКА! Минимум 5 часов, максимум 10 в день! Из них одна третья на физику, а остальное время на тактику и отработку футбольных элементов игры! Футболистам что??? Нечем заняться??? Они что??? Уже всё знают и умеют???? Есть чем заняться сборникам и надо этим заниматься до упора, а не валять дурака на поле. На тренировках игрокам сборной надо отрабатывать скоростные качества, игру в пас, удары по воротам, а не мимо, видение поля и манёвр с мячом, концентрацию, выносливость, тактическое видение поля, обводку, своевременное открывание, технику приёма мяча и его обработку, движение с мячом на скорости, через пас на своего игрока и его получение обратно в движении, отработка ТОЧНЫХ ударов со штрафных, умелая подрезка и подкрутка мяча с разным углом удара по воротам, удары головой по воротам, ТОЧНЫЕ навесы на игрока, подстраховку при защите! Много чего надо на тренировках отрабатывать. Время есть и надо его ПО-МАКСИМУМУ использовать на пользу общего дела сборной. Сколько уже игр товарищеских и официальных сыграли при Черчесове, а игры НИКАКОЙ, как и у всей сборной! Оборона слабая, игровой стабильности НЕТ, движение без мысли и тактики, в игре заторможенность и вялотекущая перепасовка, уверенности и солидности НЕТ, атака БЕЗЗУБАЯ, пасы корявые, много обрезов, отбор мяча с нарушением правил, бессистемная игра и частые потери на ровном месте, удары по воробьям за воротами соперника, игроки теряют свои позиции и часто фолят без дела. Плохая тактическая подготовка и ФАТАЛЬНАЯ потеря мяча! Что Черчесов делает на тренировках??? Как он тренирует и что! Игроки не умеют держать мяч! СТЫДОБА!!! И никто на тренировке этим не занимался! Как так можно играть и готовиться??? Спокойствие - залог успеха! Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле! Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках и удлинить время тренировок! Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
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kupryaev
1499282481
бла бла бла как обычно
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Дядя Серёжа
1499331779
Доверяй, но проверяй. Проверили - и что?
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