Мутко: «Мы полностью доверяем Черчесову, ведь у него есть настоящая команда»

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко 5 июля принял участие в т.н. «Парламентском часе» в Государственной думе, в рамках которого ответил на вопросы народных избранников по поводу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и невызова в команду некоторых футболистов.

«Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное – у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

Другие футболисты? Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение – прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Артем Дзюба и Александр Кокорин? Черчесов все сказал, мне добавить нечего...

Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович – тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым», – заверил функционер.

Известный комментатор Василий Уткин на днях заявил, что при Черчесове Денисова не будет в сборной ни при каких условиях.