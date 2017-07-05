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    Мутко: «Мы полностью доверяем Черчесову, ведь у него есть настоящая команда»

    Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко 5 июля принял участие в т.н. «Парламентском часе» в Государственной думе, в рамках которого ответил на вопросы народных избранников по поводу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и невызова в команду некоторых футболистов.

    «Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное – у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

    Другие футболисты? Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение – прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Артем Дзюба и Александр Кокорин? Черчесов все сказал, мне добавить нечего...

    Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович – тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым», – заверил функционер.

    Известный комментатор Василий Уткин на днях заявил, что при Черчесове Денисова не будет в сборной ни при каких условиях.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    05.07.2017 18:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 12:02

      Доверяй, но проверяй. Проверили - и что?

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 5 июля 2017, 22:21

      бла бла бла как обычно

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 5 июля 2017, 21:43

      У Черчесова настоящей команды нет!
      Мутко ЗАВРАЛСЯ!
      А что есть???
      А есть сборная СОЛЯНКА, из которой Черчесов не может сделать КОМАНДУ!!!
      НЕ МОЖЕТ и не хватает ему для этого ума!!!
      Как готовил Стас, как тренировал нашу сборную, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!!!
      Даже с тем составом, что есть у сборной можно спокойно играть и добиваться ПОБЕД!
      Как до вас НЕ ДОЙДЁТ, что всё упирается в тренировочный процесс!
      Именно от тренировочного процесса ЗАВИСЯТ все результаты команд!
      Слишком МАЛО времени Черчесов отводит на тренировки! Слишком МАЛО!!!
      В других видах спорта тренируются по 5-10 часов в день, чтобы достичь стабильности выступления и оттачивания спортивного мастерства!
      Надо Виталию Мутко УЗАКОНИТЬ время проводимых тренировок и ЗАСТАВИТЬ Черчесова работать, а не валять ДУРАКА!
      Минимум 5 часов, максимум 10 в день!
      Из них одна третья на физику, а остальное время на тактику и отработку футбольных элементов игры!
      Футболистам что??? Нечем заняться???
      Они что??? Уже всё знают и умеют????
      Есть чем заняться сборникам и надо этим заниматься до упора, а не валять дурака на поле.
      На тренировках игрокам сборной надо отрабатывать скоростные качества, игру в пас, удары по воротам, а не мимо, видение поля и манёвр с мячом, концентрацию, выносливость, тактическое видение поля, обводку, своевременное открывание, технику приёма мяча и его обработку, движение с мячом на скорости, через пас на своего игрока и его получение обратно в движении, отработка ТОЧНЫХ ударов со штрафных, умелая подрезка и подкрутка мяча с разным углом удара по воротам, удары головой по воротам, ТОЧНЫЕ навесы на игрока, подстраховку при защите! Много чего надо на тренировках отрабатывать.
      Время есть и надо его ПО-МАКСИМУМУ использовать на пользу общего дела сборной.
      Сколько уже игр товарищеских и официальных сыграли при Черчесове, а игры НИКАКОЙ, как и у всей сборной!
      Оборона слабая, игровой стабильности НЕТ, движение без мысли и тактики, в игре заторможенность и вялотекущая перепасовка, уверенности и солидности НЕТ, атака БЕЗЗУБАЯ, пасы корявые, много обрезов, отбор мяча с нарушением правил, бессистемная игра и частые потери на ровном месте, удары по воробьям за воротами соперника, игроки теряют свои позиции и часто фолят без дела.
      Плохая тактическая подготовка и ФАТАЛЬНАЯ потеря мяча!
      Что Черчесов делает на тренировках???
      Как он тренирует и что!
      Игроки не умеют держать мяч! СТЫДОБА!!!
      И никто на тренировке этим не занимался!
      Как так можно играть и готовиться???
      Спокойствие - залог успеха!
      Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
      Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках и удлинить время тренировок!
      Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 июля 2017, 21:37

      мудко глянь рейтинг ФИФА по футболу сборной России :
      2009 год 9 место . 2015 год 24 место .2017 год 61 место . Ну как прогресс есть ? ......Как же ты задолбал .

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 5 июля 2017, 21:25

      "Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное – у него есть настоящая команда."

      Блин, класс! А нам покажете? Почему в секрете держите?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 июля 2017, 20:14

      Короче. Ругать сборную надоело. Решили хвалить. Одно НО. Тогда телетрансляции пора отменять. И только по радио. Чтобы мы ничего не видели, и верили тому, что у нас суперсборная

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 5 июля 2017, 19:44

      мутко у нас есть команда но нет тренера!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июля 2017, 19:25

      Весь прикол в том,что после ЧМ 18 все (чиновники) забудут про футбол и всё пойдёт дальше,как и было да этого.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июля 2017, 18:52

      Какой же МуДко сказочный пиз..н !

      5
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      Рейтинг: +115

      slawianka 5 июля 2017, 18:48

      "МЫ, ВИТАЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ МУТКО полностью доверяем Черчесову."

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