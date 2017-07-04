Уткин: «Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о конфликте между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

Отметим, что 33-летний россиянин не был вызван в расположение национальной команды на матчи домашнего Кубка конфедераций-2017.

«Однажды в бытность главным тренером «Динамо» Станислава Черчесова футболист Игорь Денисов, парень несдержанный, не мыслитель, но (хотя почему «но»?) любящий иногда рубануть с плеча прямо в глаза, громко спросил у тренера в раздевалке громким голосом: «Тренер, а сколько можно этого (и показал на защитника Бориса Ротенберга) на поле выпускать? Вдесятером играем, ...!»

Тренер, не славящийся сдержанностью, ответил резко. Денисов взял еще на полтона выше. Разговор летал уже под самым потолком и, по словам нескольких очевидцев, поступало уже предложение от одного из спорщиков отойти в душевую и поговорить, «как мужчина с мужчиной».

Но не пошли. А перепалка, отразившись от потолка, сошла на нет. С тех пор футболист Денисов у тренера Черчесова никогда не играл. Никогда. И не будет.

Не помню, с кем в тот день играл «Локомотив». Но выход Романа Шишкина (который ни в чем не виноват) на место волнореза в матче с Португалией был предрешен именно в тот день. Про эффект бабочки слыхали?

У этой истории порядка двадцати свидетелей и два участника. Никто публично ее, думаю, не подтвердит. Но Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов», – написал Уткин в Telegram.