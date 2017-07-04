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    Уткин: «Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов»

    Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о конфликте между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

    Отметим, что 33-летний россиянин не был вызван в расположение национальной команды на матчи домашнего Кубка конфедераций-2017.

    «Однажды в бытность главным тренером «Динамо» Станислава Черчесова футболист Игорь Денисов, парень несдержанный, не мыслитель, но (хотя почему «но»?) любящий иногда рубануть с плеча прямо в глаза, громко спросил у тренера в раздевалке громким голосом: «Тренер, а сколько можно этого (и показал на защитника Бориса Ротенберга) на поле выпускать? Вдесятером играем, ...!»

    Тренер, не славящийся сдержанностью, ответил резко. Денисов взял еще на полтона выше. Разговор летал уже под самым потолком и, по словам нескольких очевидцев, поступало уже предложение от одного из спорщиков отойти в душевую и поговорить, «как мужчина с мужчиной».

    Но не пошли. А перепалка, отразившись от потолка, сошла на нет. С тех пор футболист Денисов у тренера Черчесова никогда не играл. Никогда. И не будет.

    Не помню, с кем в тот день играл «Локомотив». Но выход Романа Шишкина (который ни в чем не виноват) на место волнореза в матче с Португалией был предрешен именно в тот день. Про эффект бабочки слыхали?

    У этой истории порядка двадцати свидетелей и два участника. Никто публично ее, думаю, не подтвердит. Но Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов», – написал Уткин в Telegram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 19:36
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 5 июля 2017, 22:34

      тю блин, напугал, 33 года парню, не вижу смысла, и так много игроков под и за 30 набрал тренер, а на ЧМ кто будет играть? сборная пенсионеров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2017, 10:51

      Прав Денисов насчет этого Ротенберга. Полный ноль, а не игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:16

      Зачем мне орден, я согласен на... скандал. Вася Тёркин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 07:01

      Вася замутил интрижку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      ц 4 июля 2017, 22:38

      Тренер, а сколько можно этого ... на поле выпускать?
      Ну ведь верно спросил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 июля 2017, 22:10

      Побежит, как только позовут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > zagrizlik 5 июля 2017, 18:35

      Ты явно все не правильно понял. Денисов в любом случае хочет играть за сборную, но Черчесов его никогда не пригласит...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > mdu86 5 июля 2017, 19:07

      Всё я понял, поэтому и написал так, как написал. Побежит при первой же возможности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 июля 2017, 22:05

      Где у Черчесова гарантия что Денисов подлянку не устроит - ведь сколько у него стыков было - опасно рисковать

      -2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июля 2017, 21:55

      Эх,хорошо..
      Приложил.Давай,Василий,без тебя скучно ..и нудно.

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz 4 июля 2017, 21:20

      Это же питерская интеллигенция!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 4 июля 2017, 21:04

      Уткин как комментатор впечатлял. Уткин как блоггер разочаровывает.

      1
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