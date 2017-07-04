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  • Уткин: «Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов»

Уткин: «Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов»

4 июля 2017, 19:36
22

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о конфликте между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

Отметим, что 33-летний россиянин не был вызван в расположение национальной команды на матчи домашнего Кубка конфедераций-2017.

«Однажды в бытность главным тренером «Динамо» Станислава Черчесова футболист Игорь Денисов, парень несдержанный, не мыслитель, но (хотя почему «но»?) любящий иногда рубануть с плеча прямо в глаза, громко спросил у тренера в раздевалке громким голосом: «Тренер, а сколько можно этого (и показал на защитника Бориса Ротенберга) на поле выпускать? Вдесятером играем, ...!»

Тренер, не славящийся сдержанностью, ответил резко. Денисов взял еще на полтона выше. Разговор летал уже под самым потолком и, по словам нескольких очевидцев, поступало уже предложение от одного из спорщиков отойти в душевую и поговорить, «как мужчина с мужчиной».

Но не пошли. А перепалка, отразившись от потолка, сошла на нет. С тех пор футболист Денисов у тренера Черчесова никогда не играл. Никогда. И не будет.

Не помню, с кем в тот день играл «Локомотив». Но выход Романа Шишкина (который ни в чем не виноват) на место волнореза в матче с Португалией был предрешен именно в тот день. Про эффект бабочки слыхали?

У этой истории порядка двадцати свидетелей и два участника. Никто публично ее, думаю, не подтвердит. Но Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов», – написал Уткин в Telegram.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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Сибирь за Спартак
1499187562
Выяснилась причина конфликта - неприкасаемый Ротенберг.
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Спартач_навсегда
1499188173
красава),блин жаль что ман*алаки убрала его с матча(
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Aleksandr_1986_Spb_
1499188510
Черчесов слабый тренер. Его конёк это дисциплина, но она всегда имела оборотную сторону. Во всех клубах ссорился с лидерами (Титов, Моцарт, Калиниченко, Пеев, денисов, Дзюба и Кокорин сейчас). Это сказывалось на результатах. Выигрывал только с Легией, но там самый сильный и богатый клуб в лиге. До этого звали Хиддинка, Адвоката, капелло - все они другого уровня. И тут Черчесов, непонятно за какие заслуги
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FanatSerj
1499189942
Ну и что? А потом его Бердыев весь чемпионат ставил этого самого неприкасаемого, а потом этого неприкасаемого еще и Семин взял. Значит были на то веские причины. А вот Денисов на тот момент уже дозвиздился два раза, полез третий раз звиздеть куда не надо и до звизделся. Когда у нас футболисты профессионалы будут, которые будут на поле свой профессионализм показывать и свои бабские ДОМ-2 дела на поле не выносить.
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Амба Нагорск
1499190109
Ну сумасшедший, что возьмешь?
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Garrincha58
1499191350
А Денисов то прав Ротенберг как футболист полный отстой
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shinnik
1499194521
Эх,хорошо.. Приложил.Давай,Василий,без тебя скучно ..и нудно.
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ijgjr
1499195126
Где у Черчесова гарантия что Денисов подлянку не устроит - ведь сколько у него стыков было - опасно рисковать
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Svoysvoemubrat
1499227266
Вася замутил интрижку.
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OfaZavr
1499241073
Прав Денисов насчет этого Ротенберга. Полный ноль, а не игрок.
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