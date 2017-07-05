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  • Мутко – Газзаеву: «Я вернулся в футбол, потому что бардак надоел»

Мутко – Газзаеву: «Я вернулся в футбол, потому что бардак надоел»

5 июля 2017, 15:40
52

Президент РФС Виталий Мутко ответил на критику в свой адрес со стороны Валерия Газзаева.

Напомним, Газзаев ранее обвинил Мутко в неудачных результатах сборной России в последние годы.

«Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.

Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление «Поиск талантов». Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.

Мы не выходим из группы – да, такой сейчас наш уровень. Что мы должны сделать? Снова сменить тренера? Игроков?

Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что «все плохо и что-то надо менять» – такой тезис, «что-то менять», реализовать сложно.

Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (52)
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Микояновский мясокомбинат
1499260850
Бардак - твоё второе имя(если не первое)...и если ты сам себе надоел,то подотрись из футбола(а может ты ещё и ссыкун)??
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dok66
1499261065
Зачем передергивать факты ВЛМуть ? Какие 1.5 года ? При тебе футбол в РФ просто развален! А сейчас - "мы ищем таланты" ! Только "Алло" забыл сказать ! А что это он так быстро отреагировал на критику ? Неужели зачесалось в одном месте и "всех порвем!" - не катит ?
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Сибирь за Спартак
1499261503
Пошумели на камеру для виду и вместе пошли в буфет дальше радеть за футбол. А народ возбудился в ожидании перемен.
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GoldPlayFIFARus9
1499262024
"Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой." Ты чё,дебил что ли? Нельзя всех под единый стандарт объединять. У каждой академии должны быть свои взгляды на тренерскую деятельность. Кто сказал что ваша модель подготовки будет единственно верной? А может она будет провальной?! Нельзя всех под один шаблон подгонять. Представляю,если бы какую-нибудь академию условной Барсы, с её тики-такой подогнали бы под какой-нибудь другой стандарт,под катеначо или ещё что. Да они бы просто послали нах таких новаторов
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Svoysvoemubrat
1499262810
Очередное показушное шапито.
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wobaekat
1499263274
Бузова: «Я начала петь, потому что надоел бардак на нашей эстраде»
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андрей андреев
1499263660
Такой же,как его начальник.Я сделал....Раньше было плохо... За последние 17 лет,доля доходов от энергоносителей в бюджете страны повысилась с 34% до 62%.То есть ,на такие же % сократилась доля производства. Короче,и по производству мы не вышли из группы.А как выйти,если одних и тех же тасуют туда сюда.И в футболе и в правительстве
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chempion_cska
1499264998
Мутко вернулся в футбол, чтобы бардак продолжался...
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SEREGA 64
1499266014
КОГДА ПРИХОДЯТ ЛЮДИ ПУТИНА ТО ВСЕ ХАНА СРАЗУ ВСЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ В СТРАНЕ
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subbotaspartak
1499266967
А сейчас у нас порядок, охренеть. Это надо же страну так поиметь.
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