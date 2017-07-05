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    Мутко – Газзаеву: «Я вернулся в футбол, потому что бардак надоел»

    Президент РФС Виталий Мутко ответил на критику в свой адрес со стороны Валерия Газзаева.

    Напомним, Газзаев ранее обвинил Мутко в неудачных результатах сборной России в последние годы.

    «Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.

    Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление «Поиск талантов». Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.

    Мы не выходим из группы – да, такой сейчас наш уровень. Что мы должны сделать? Снова сменить тренера? Игроков?

    Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что «все плохо и что-то надо менять» – такой тезис, «что-то менять», реализовать сложно.

    Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 15:40
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 00:08

      Бердыева тебе в помощь,тогда будет хоть какой то толк от тебя!А так ..Птица говорун!

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 5 июля 2017, 21:47

      Было хорошо только при Николае Толстых!
      Плохо было при Фурсенко, а сейчас, в сто раз, стало хуже при Мутко!!!
      Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
      Такого скандального футбольного сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, ни при СССР, ни при России.
      Федун очень постарался и приложил свою руку к этому!

      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
      - Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      А почему Мутко и Федун не ДОБИВАЮТСЯ введения видео повторов???
      Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим. автора) готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили.
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопомощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ!

      -1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > Popularov 5 июля 2017, 22:18

      Зенит бил пенальти 8 раз,ему - 1,Спартак бил 2 раза,ему - 7...думаю,оборудование для видеоповторов необходимо...только как Зенит будет без очков недобранных обходиться?так,для примеру - игры с Оренбургом,Уралом...Сейчас есть Фурсенко - он уже всё выиграл,объявил чемпионом,так что Зениту и ни к чему это...

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 5 июля 2017, 18:58

      ...или говоря словами знаменитого И.И. Бывалова: "Какое ТАМ может быть несчастье, когда я ЗДЕСЬ?!"

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2017, 18:29

      Как жаль,что Мутко не пьёт водку целыми днями,неделями,месяцами.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 5 июля 2017, 18:25

      Мутко - да, я мудко! Ну а кому легко?!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 июля 2017, 18:22

      о чем этот гандон ребят

      4
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      Рейтинг: +115

      slawianka 5 июля 2017, 18:14

      Я вернулся , и ни .уя не изменилось! Стабильность признак мастерства. ДА Я МАСТЕР!!!

      2
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      Рейтинг: +133

      абжора 5 июля 2017, 18:02

      Сталина бы в РФС))

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 18:02

      А сейчас у нас порядок, охренеть.
      Это надо же страну так поиметь.

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      Рейтинг: +80

      роналдон 5 июля 2017, 17:52

      Мудко, ты дебил? Что ты несешь? Кто руководит спортом? Ах, да, это все ты! Друг нашего главного клоуна...

      4
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