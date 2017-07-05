Мутко – Газзаеву: «Я вернулся в футбол, потому что бардак надоел»

Президент РФС Виталий Мутко ответил на критику в свой адрес со стороны Валерия Газзаева.

Напомним, Газзаев ранее обвинил Мутко в неудачных результатах сборной России в последние годы.

«Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.

Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление «Поиск талантов». Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.

Мы не выходим из группы – да, такой сейчас наш уровень. Что мы должны сделать? Снова сменить тренера? Игроков?

Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что «все плохо и что-то надо менять» – такой тезис, «что-то менять», реализовать сложно.

Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат», – заявил Мутко.