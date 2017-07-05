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    Калитвинцев отметил игровую дисциплину в матче с чемпионом Албании

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев остался доволен результатом и ходом товарищеского матча против албанского клуба «Кукеси».

    «Самое главное, что на протяжении всего матча сохранялась игровая дисциплина. В перерыве мы еще раз сказали футболистам, чтобы они не обращали внимание на счет, поскольку нас в первую очередь интересует качество игры.

    Заключительный матч на сборах порой дается тяжеловато в психологическом плане, футболисты мыслями уже на чемоданах, однако мы в наших ребятах уверены, не ожидали такой проблемы и не получили ее. Все отнеслись ко встрече с ответственностью. И речь не только об игре в атаке, но и о действиях в обороне», – сказал Калитвинцев.

    Товарищеский матч «Динамо» – «Кукеси» закончился со счетом 6:0.

    Источник: ФК «Динамо»

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    05.07.2017 06:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 5 июля 2017, 09:29

      Ну всё! Берегись РФПЛ... Прячьтесь по ФНЛам и расформировывайтесь. Динамо "Победитель Чемпиона Албании" Москва идет!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июля 2017, 09:13

      Динамо всегда славилось хорошей игрой в товарняках, посмотрим уже в боевых играх.

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