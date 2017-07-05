Калитвинцев отметил игровую дисциплину в матче с чемпионом Албании

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев остался доволен результатом и ходом товарищеского матча против албанского клуба «Кукеси».

«Самое главное, что на протяжении всего матча сохранялась игровая дисциплина. В перерыве мы еще раз сказали футболистам, чтобы они не обращали внимание на счет, поскольку нас в первую очередь интересует качество игры.

Заключительный матч на сборах порой дается тяжеловато в психологическом плане, футболисты мыслями уже на чемоданах, однако мы в наших ребятах уверены, не ожидали такой проблемы и не получили ее. Все отнеслись ко встрече с ответственностью. И речь не только об игре в атаке, но и о действиях в обороне», – сказал Калитвинцев.

Товарищеский матч «Динамо» – «Кукеси» закончился со счетом 6:0.