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    Фурсенко – о капитанстве Кокорина: «Это не эксперимент. Думаю, он может стать лучшим игроком России»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, который вывел команду с капитанской повязкой на товарищеский матч против «Аустрии» (2:1).

    Отметим, что во втором тайме капитаном был назначен Доменико Кришито.

    «Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, – их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России», – сказал Фурсенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2017 23:12
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 июля 2017, 12:38

      Фурсенко адекватный человек????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2017, 11:19

      И не надоест же ему языком чесать и бред жуткий нести.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 июля 2017, 09:59

      Конечно,он самый не стабильный игрок,нет у него в глазах желания играть,как у нормального футболиста

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:56

      Я как бы и в бога не верую, а поверить в это...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2017, 09:48

      Ну ну вечно подающий надежды кокоша-рассмешил.

      2
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      Рейтинг: +348

      343443 5 июля 2017, 09:26

      Кокорин вообще не футболист,так просто понторезное хайло

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 07:51

      Так значит Данни мешал-таки раскрыться этому талантливому форварду??? Так значит повязка на руке выведет его в элиту российского футбола? Да что российского, бери выше,мирового...
      В сказке Андерсена 'Гадкий утёнок" на птичьем дворе держала "шишку" одна голландская утка, у которой тоже на крыле была привязана красная тряпочка)))

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:42

      Россия выиграет ЧМ. Зенит выиграет РФПЛ. Зенит возьмет еврокубок. Зенит станет топом Европы. Кокорин станет лучшим игроком России. Записывайте, граждане, записывайте - через год посмеемся. А болтуну напомню поговорки: Болтун речист, да на руку нечист. Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати.

      9
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:59

      Выбирать капитана - дело команды. Раз выбрали, значит уважают.

      5
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 08:10

      Сомневаюсь, что команду спрашивают. Скорее назначил сам Фурсенко, дабы показать всем, что он верит в Кокорина. Лучшим он вряд ли станет, он уже был одно время лучшим, но не смог удержаться на вершине

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Petrak86 5 июля 2017, 09:03

      Такая команда называется стадом

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 июля 2017, 06:33

      Может, если перестанет купаться в шампанском )))

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > a-rakhmatov 5 июля 2017, 08:11

      Как говорит Вася Уткин, если останется единственным игроком в России

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