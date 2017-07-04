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  • Фурсенко – о капитанстве Кокорина: «Это не эксперимент. Думаю, он может стать лучшим игроком России»

Фурсенко – о капитанстве Кокорина: «Это не эксперимент. Думаю, он может стать лучшим игроком России»

4 июля 2017, 23:12
30

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, который вывел команду с капитанской повязкой на товарищеский матч против «Аустрии» (2:1).

Отметим, что во втором тайме капитаном был назначен Доменико Кришито.

«Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, – их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России», – сказал Фурсенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (30)
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Sarco999
1499199640
Кто нибудь . проверти уже его на наркотики ...
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Atom2020
1499201515
Эту звезду за его отношение ко всему вообще из футбола надо гнать ссаными тряпками, а они его в попу расцеловывают ...
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mialkov
1499208759
А еще, Фурсенко ДУМАЛ и ОБЕЩАЛ сделать Россию чемпионом мира по футболу...
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APchelov
1499211153
Одни мы слепые. Никак не увидим в кокорине футболиста.
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Сибирь за Спартак
1499225358
Комментировать нечего, это диагноз.
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Svoysvoemubrat
1499227149
Выбирать капитана - дело команды. Раз выбрали, значит уважают.
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Одинокий волк Маквейд
1499229722
Россия выиграет ЧМ. Зенит выиграет РФПЛ. Зенит возьмет еврокубок. Зенит станет топом Европы. Кокорин станет лучшим игроком России. Записывайте, граждане, записывайте - через год посмеемся. А болтуну напомню поговорки: Болтун речист, да на руку нечист. Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати.
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Дядя Серёжа
1499237774
Я как бы и в бога не верую, а поверить в это...
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Mahone
1499237974
Конечно,он самый не стабильный игрок,нет у него в глазах желания играть,как у нормального футболиста
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OfaZavr
1499242756
И не надоест же ему языком чесать и бред жуткий нести.
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