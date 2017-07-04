Фурсенко – о капитанстве Кокорина: «Это не эксперимент. Думаю, он может стать лучшим игроком России»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, который вывел команду с капитанской повязкой на товарищеский матч против «Аустрии» (2:1).

Отметим, что во втором тайме капитаном был назначен Доменико Кришито.

«Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, – их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России», – сказал Фурсенко.