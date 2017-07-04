Фасио, на которого претендует «Зенит», может перебраться в «Интер»

«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Ромы» Федерико Фасио.

Сообщается, что характеристики 30-летнего футболиста не подходят под стиль игры нового главного тренера «волков» Эусебио Ди Франческо, поскольку специалист хочет играть с узкими линиями и высокой защитой.

«Нерадзурри» же нужно укрепить оборону, поэтому аргентинец может стать недорогим вариантом. Ожидается, что его стоимость не превысит 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Фасио со стороны «Зенита».