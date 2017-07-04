Кассано может продолжить карьеру в «Кальяри»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано ведет переговоры с «Кальяри». Последним клубом 34-летнего игрока была «Сампдория», которую он покинул в январе этого года. Тем не менее, все это время форвард поддерживал форму.

Отмечается, что для заключения контракта с Кассано «островитяне» для начала должны разгрузить зарплатную ведомость и расстаться с одним из своих футболистов. Кандидатов на то, чтобы покинуть красно-синих двое – нападающие Никколо Джианнетти и Федерико Мельчорри.