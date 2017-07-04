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    Мутко назвал стадион «Санкт-Петербург» уникальным сооружением, одним из лучших в мире

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что стадион «Санкт-Петербург» является одним из лучших в мире. По его словам, город и арена отлично справились с проведением матчей Кубка конфедераций.

    Стадион на острове Крестовском принял четыре встречи турнира, включая финал.

    «Во время турнира стадион доказал свою состоятельность. Это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Технический директор ФИФА Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.

    Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле. Или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», – приводит слова Мутко Welcome2018.

    Строительство стадиона велось с 2007 по 2017 год. Его стоимость составила 42 миллиарда рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 15:11
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:24

      Зять звонил из Питера,т оже хвалил. Он первый раз н футболе. Боксёр.

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 5 июля 2017, 09:05

      согласен...уникален...

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 июля 2017, 21:42

      То,что сооружение уникально-это верно,так и то,что за такой срок и за такие суммы те же японцы гораздо быстрее выстроили этот стадион,причем без всяких недоделок и трава бы у них уж точно росла бы под крышей! (И наверняка еще деньги непотраченные остались бы)

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 4 июля 2017, 20:35

      Самый уникальный стадион! Ни на одной стройки в мире не было украдено денег больше половины выделенных на стройку!

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 19:31

      Молчи, за умного сойдешь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 июля 2017, 19:04

      можно было пол России обеспечить стадионами и футбольными школами.

      4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > BoltCX 4 июля 2017, 19:15

      Так у нас в школе построили футбольное поле, но детей на него не пускают... Хачам с ближайшего рынка сдают по часам за деньги!!! Директор школы местный депутат. Не важно на что деньги выделяют из бюджета, до народа они всё равно не дойдут!!!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Nerlinger 4 июля 2017, 21:16

      И виноват не народ, который за такого депутата проголосовал, не депутат, который беспредельничает, а "хачи", которые честно платят за поляну и гоняют мяч... Вечно у вас вас не вы виноваты - то капиталисты, то коммунисты, то жиды, то хачи...

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Тазит 5 июля 2017, 08:56

      "Хачи" то как раз меньше всего. (В этом случае)

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 4 июля 2017, 18:58

      ПО ЦЕНЕ ЗАОБЛАЧНО УНИКАЛЕН.НЕ ПРЕВЗОЙТИ УЖЕ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 июля 2017, 18:48

      У нас сборная уникальная

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 4 июля 2017, 18:36

      У нашего Мутко все уникальное стадионы ,сборная ,тренеры,администрация .Вот бы нам еще футбол бы,а то на хе..а нам это надо

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 июля 2017, 18:35

      грешно такую свою кормушку не похвалить..

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