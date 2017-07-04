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  • Мутко назвал стадион «Санкт-Петербург» уникальным сооружением, одним из лучших в мире

Мутко назвал стадион «Санкт-Петербург» уникальным сооружением, одним из лучших в мире

4 июля 2017, 15:11
38

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что стадион «Санкт-Петербург» является одним из лучших в мире. По его словам, город и арена отлично справились с проведением матчей Кубка конфедераций.

Стадион на острове Крестовском принял четыре встречи турнира, включая финал.

«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность. Это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Технический директор ФИФА Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.

Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле. Или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», – приводит слова Мутко Welcome2018.

Строительство стадиона велось с 2007 по 2017 год. Его стоимость составила 42 миллиарда рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (38)
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Тамхар
1499170776
Вот оно, начинается... Когда на черное говорят белое. И так будут делать до тех пор, пока все не начнут считать, что оно действительно белое. Это фирменный стиль наших чиновников высокого класса.
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Сибирь за Спартак
1499170879
Уникальное сооружение с бестолковыми технологическими решениями, требующее постоянных вложений.
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nik55
1499171668
за такие деньги он конечно уникальный так же как и Мудко
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vgarakh
1499172318
А мне стыдно за такой стадион, по такой цене.
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Svoysvoemubrat
1499172667
Стадион уникальной стоимости, так вернее.
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Одинокий волк Маквейд
1499174942
Уникальная вещь, никто не спорит. Можно выкатывание поля за деньги показывать. Утерли нос Спартаку, они такого не могут.
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and4ever86
1499175132
...чем еще раз подтвердил народное знание главного до...6ое6а страны!
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Сибирь за Спартак
1499177902
А поляну Спартака назвали лучшей на КК, а ваше уникальное Криштиану не понравилось.
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PavelSKASPB
1499181393
офигенный стадион ни какого комфорта для зрителей,народ ходил в поисках еды, туалетов ну атрибутики. 1и2 пункты находились на втором этаже правда не видел что там, ну а атрибутика продавалась только на улице, народ был разочарован. а да на 3 этаже возле пивнушек не было ни одного столика,в следствии чего приходилось располагаться на полу. ну а то что где то протекала то ли канализация или хз что просто либо ставили либо подвешивали ведра. если эти нюансы не исправить я так дума что в этот памятник коррупции ни кто ходить не будет. а так какой мУДКО такой и стадион.
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BoltCX
1499184261
можно было пол России обеспечить стадионами и футбольными школами.
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