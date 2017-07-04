Мутко назвал стадион «Санкт-Петербург» уникальным сооружением, одним из лучших в мире

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что стадион «Санкт-Петербург» является одним из лучших в мире. По его словам, город и арена отлично справились с проведением матчей Кубка конфедераций.

Стадион на острове Крестовском принял четыре встречи турнира, включая финал.

«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность. Это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Технический директор ФИФА Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.

Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле. Или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», – приводит слова Мутко Welcome2018.

Строительство стадиона велось с 2007 по 2017 год. Его стоимость составила 42 миллиарда рублей.