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    Ткаченко заявил, что конфликта между Смоловым и Черчесовым нет

    Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, подчеркнул, что у игрока нет конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

    «У Смолова конфликт с Черчесовым? Нет. В подтверждение дам факт: вчера Федя и Стас общались по телефону, Федя советовался по поводу своего будущего. Был бы конфликт, такого разговора точно бы не было», – сказал Ткаченко.

    Сегодня появилась информация, что у некоторых игроков сборной России, включая Смолова, имеются серьезные разногласия с Черчесовым. Сообщалось, что футболистов не устраивает слишком жесткий характер специалиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 13:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июля 2017, 17:51

      А с кем у Черчесова не было конфликтов? Его в армию - старшиной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 июля 2017, 17:24

      Федя навряд ли из Краснодара уйдет,там ему денег платят прилично.Если только Галицкий захочет Федю дорого продать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 3 июля 2017, 16:31

      А что говорит сам Смолов?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 3 июля 2017, 16:26

      Если верить прессе, то у Черчесова конфликт со всеми игроками.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 15:34

      Нашли у кого спросить, для трансферной стоимости игрок должен быть в сборной, тогда и возникает ценник выкупа в 30

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 3 июля 2017, 15:17

      Ну журналисты - народ охочий до сенсаций. Даже без повода дерьмо на поверхность вытянуть.
      Будем надеяться, что конфликта нет и Фёдор нормально общается с тренером, пусть даже жестким.
      Не раздуваем!!!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2017, 14:09

      Федя советовался где ему играть,а может еще у Лопыревой спросить бред какой то чего придумал Ткаченко

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