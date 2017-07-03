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  • Ткаченко заявил, что конфликта между Смоловым и Черчесовым нет

Ткаченко заявил, что конфликта между Смоловым и Черчесовым нет

3 июля 2017, 13:49
9

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, подчеркнул, что у игрока нет конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«У Смолова конфликт с Черчесовым? Нет. В подтверждение дам факт: вчера Федя и Стас общались по телефону, Федя советовался по поводу своего будущего. Был бы конфликт, такого разговора точно бы не было», – сказал Ткаченко.

Сегодня появилась информация, что у некоторых игроков сборной России, включая Смолова, имеются серьезные разногласия с Черчесовым. Сообщалось, что футболистов не устраивает слишком жесткий характер специалиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Garrincha58
1499080160
Федя советовался где ему играть,а может еще у Лопыревой спросить бред какой то чего придумал Ткаченко
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VSt
1499084247
Ну журналисты - народ охочий до сенсаций. Даже без повода дерьмо на поверхность вытянуть. Будем надеяться, что конфликта нет и Фёдор нормально общается с тренером, пусть даже жестким. Не раздуваем!!!
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Сибирь за Спартак
1499085253
Нашли у кого спросить, для трансферной стоимости игрок должен быть в сборной, тогда и возникает ценник выкупа в 30
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порт
1499088413
Если верить прессе, то у Черчесова конфликт со всеми игроками.
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Kollljan
1499088663
А что говорит сам Смолов?
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Бугимен
1499091852
Федя навряд ли из Краснодара уйдет,там ему денег платят прилично.Если только Галицкий захочет Федю дорого продать.
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APchelov
1499093481
А с кем у Черчесова не было конфликтов? Его в армию - старшиной.
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