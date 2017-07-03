Ткаченко заявил, что конфликта между Смоловым и Черчесовым нет

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, подчеркнул, что у игрока нет конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«У Смолова конфликт с Черчесовым? Нет. В подтверждение дам факт: вчера Федя и Стас общались по телефону, Федя советовался по поводу своего будущего. Был бы конфликт, такого разговора точно бы не было», – сказал Ткаченко.

Сегодня появилась информация, что у некоторых игроков сборной России, включая Смолова, имеются серьезные разногласия с Черчесовым. Сообщалось, что футболистов не устраивает слишком жесткий характер специалиста.