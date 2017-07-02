Бартра может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью рассматривает 26-летнего испанца в качестве усиления обороны.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Бартра провел за «Боруссию» в Бундеслиге 17 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.