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    Аренда Шишкина в «Краснодар» будет продлена еще на сезон

    Защитник Роман Шишкин, принадлежащий московскому «Локомотиву», ближайший сезон, по всей видимости, проведет в «Краснодаре» на правах аренды. Завершающую часть прошлого чемпионата РФПЛ футболист также проводил в стане «быков». Уже 3 июля 30-летний игрок должен присоединиться к подопечным Игоря Шалимова на сборе в Австрии.

    В прошлом сезоне Шишкин провел в РФПЛ в общей сложности 17 матчей: 11 – в футболке москвичей, 6 – в футболке южан.

    Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2017 15:06
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июля 2017, 22:53

      А у Романа разве контракт с ЛОКО не закончился ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:50

      Может найдет свою команду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 2 июля 2017, 18:41

      Да продали бы лучше че воду мутят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 июля 2017, 17:29

      Сёмин что-то мутит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 июля 2017, 17:25

      паспорт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 июля 2017, 15:52

      рукалицо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:08

      Странно.... Краснодар же отказался . Шалимов что ли по старой памяти ...

      0
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