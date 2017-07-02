Аренда Шишкина в «Краснодар» будет продлена еще на сезон

Защитник Роман Шишкин, принадлежащий московскому «Локомотиву», ближайший сезон, по всей видимости, проведет в «Краснодаре» на правах аренды. Завершающую часть прошлого чемпионата РФПЛ футболист также проводил в стане «быков». Уже 3 июля 30-летний игрок должен присоединиться к подопечным Игоря Шалимова на сборе в Австрии.

В прошлом сезоне Шишкин провел в РФПЛ в общей сложности 17 матчей: 11 – в футболке москвичей, 6 – в футболке южан.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.