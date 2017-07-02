Промес: «Игроки сборной России – звери»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как его команда проводит завершающую стадию подготовки к новому футбольному сезону.

«У нас есть большая группа молодых футболистов. Я уверен, что те ребята, которые хотят учиться и прогрессировать, в будущем будут мастерами высокого уровня. У нас очень хорошая система. Молодежная команда стала чемпионом, есть «Спартак-2».

У опытных футболистов, которые выступали за сборную России на Кубке конфедераций, было меньше времени на отдых. Это может доставить много сложностей, ведь игрокам нужно время на восстановление, а короткий отпуск этому не способствует. Нам надо будет это учитывать в будущем.

Игроки сборной России профессионалы, я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона. Они настоящие звери, поэтому они совершенно точно подойдут в хорошей форме к началу сезона», – выразил уверенность голландец.

«Спартак» первый официальный матч нового футбольного года проведет 14 июля против московского «Локомотива». Команды будут сражаться за Суперкубок России.