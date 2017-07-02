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Промес: «Игроки сборной России – звери»

2 июля 2017, 14:57
16

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как его команда проводит завершающую стадию подготовки к новому футбольному сезону.

«У нас есть большая группа молодых футболистов. Я уверен, что те ребята, которые хотят учиться и прогрессировать, в будущем будут мастерами высокого уровня. У нас очень хорошая система. Молодежная команда стала чемпионом, есть «Спартак-2».

У опытных футболистов, которые выступали за сборную России на Кубке конфедераций, было меньше времени на отдых. Это может доставить много сложностей, ведь игрокам нужно время на восстановление, а короткий отпуск этому не способствует. Нам надо будет это учитывать в будущем.

Игроки сборной России профессионалы, я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона. Они настоящие звери, поэтому они совершенно точно подойдут в хорошей форме к началу сезона», – выразил уверенность голландец.

«Спартак» первый официальный матч нового футбольного года проведет 14 июля против московского «Локомотива». Команды будут сражаться за Суперкубок России.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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Nerlinger
1498998564
Звери - Ленивцы ужратые!!!
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Atom2020
1498999842
"Они настоящие звери" Конечно настоящие: коровы, олени, бегемоты, хомячки ... кого только нет в нашей сборной ... есть еще несколько деревьев ...
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turist82
1499000084
Угу...ленивец - тоже зверь )
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499001433
Снова трудности перевода
Ответить
ttter
1499009499
Им больше подходит слово "Животные".
Ответить
DENIS20161993
1499015524
Ну а что реально же звери!
Ответить
deinego77@yandex.ru
1499016060
Ага- плюшевые!!!
Ответить
subbotaspartak
1499016095
Не съедим, так покусаем.
Ответить
aurora5858
1499020478
Звери набитые опилками и соломой.
Ответить
NEMETSRUS
1499056035
Набитые
Ответить
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