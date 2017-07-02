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    Промес: «Игроки сборной России – звери»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как его команда проводит завершающую стадию подготовки к новому футбольному сезону.

    «У нас есть большая группа молодых футболистов. Я уверен, что те ребята, которые хотят учиться и прогрессировать, в будущем будут мастерами высокого уровня. У нас очень хорошая система. Молодежная команда стала чемпионом, есть «Спартак-2».

    У опытных футболистов, которые выступали за сборную России на Кубке конфедераций, было меньше времени на отдых. Это может доставить много сложностей, ведь игрокам нужно время на восстановление, а короткий отпуск этому не способствует. Нам надо будет это учитывать в будущем.

    Игроки сборной России профессионалы, я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона. Они настоящие звери, поэтому они совершенно точно подойдут в хорошей форме к началу сезона», – выразил уверенность голландец.

    «Спартак» первый официальный матч нового футбольного года проведет 14 июля против московского «Локомотива». Команды будут сражаться за Суперкубок России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.07.2017 14:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 июля 2017, 07:27

      Набитые

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 июля 2017, 21:34

      Звери набитые опилками и соломой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июля 2017, 20:21

      Не съедим, так покусаем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 июля 2017, 20:21

      Ага- плюшевые!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 2 июля 2017, 20:12

      Ну а что реально же звери!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 2 июля 2017, 18:31

      Им больше подходит слово "Животные".

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      user3618 2 июля 2017, 17:35

      Переживает за своих одноклубников, а на сборную России ему плевать

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > user3618 2 июля 2017, 19:02

      хорошо хоть за клуб переживает, а сборная не его, он за свою сборную переживает! А у нас есть сборники и бывшие сборники, которым и на сборную и на клуб наплевать!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:17

      Снова трудности перевода

      2
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 2 июля 2017, 15:59

      Интересно, какое слово он использовал в своём интервью.... "Beasts" или "Animals"?)))) Может, просто неправильно перевели....))))))

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 июля 2017, 15:54

      Угу...ленивец - тоже зверь )

      -1
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