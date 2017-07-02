Варга: «Головин по-прежнему на заметке у «Арсенала», Венгер любит возиться с такими игроками»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в стан лондонского «Арсенала». По словам функционера, на данный момент «канониры» никаких запросов по футболисту не посылали.

«Не думаю, что Головина исключили из списков. Он показал очень хорошую игру на Кубке конфедераций, был одним из лучших в российской сборной. Просто трансферное окно еще не скоро закроется. Как я уже говорил, «Арсенал» ведет сразу несколько игроков на одну позицию.

Думаю, помимо Головина Арсен Венгер рассматривает и другие варианты. Никуда не спешит. Игра Головина только усилила его позиции на рынке. Лондонский клуб порой два года ведет футболиста, прежде чем сделать предложение. Французский тренер как раз любит возиться, работать с такими футболистами, которые еще не до конца готовы.

Другой вопрос, мы не знаем позицию ЦСКА. Может быть, Евгений Гинер не готов вести переговоры с «Арсеналом». Это уже другое дело. Посмотрим. Конечно, Венгер не будет вести переговоры через голову руководства ЦСКА. Если Гинер скажет «нет», то, конечно, никакого трансфера не случится», – заявил Варга.

Во всех трех матчах сборной России на Кубке конфедераций-2017 Головин выходил в стартовом составе и, по мнению специалистов, показал наиболее состоятельную игру по сравнению со всеми партнерами.