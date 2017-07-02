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  • Варга: «Головин по-прежнему на заметке у «Арсенала», Венгер любит возиться с такими игроками»

Варга: «Головин по-прежнему на заметке у «Арсенала», Венгер любит возиться с такими игроками»

2 июля 2017, 14:39
14

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в стан лондонского «Арсенала». По словам функционера, на данный момент «канониры» никаких запросов по футболисту не посылали.

«Не думаю, что Головина исключили из списков. Он показал очень хорошую игру на Кубке конфедераций, был одним из лучших в российской сборной. Просто трансферное окно еще не скоро закроется. Как я уже говорил, «Арсенал» ведет сразу несколько игроков на одну позицию.

Думаю, помимо Головина Арсен Венгер рассматривает и другие варианты. Никуда не спешит. Игра Головина только усилила его позиции на рынке. Лондонский клуб порой два года ведет футболиста, прежде чем сделать предложение. Французский тренер как раз любит возиться, работать с такими футболистами, которые еще не до конца готовы.

Другой вопрос, мы не знаем позицию ЦСКА. Может быть, Евгений Гинер не готов вести переговоры с «Арсеналом». Это уже другое дело. Посмотрим. Конечно, Венгер не будет вести переговоры через голову руководства ЦСКА. Если Гинер скажет «нет», то, конечно, никакого трансфера не случится», – заявил Варга.

Во всех трех матчах сборной России на Кубке конфедераций-2017 Головин выходил в стартовом составе и, по мнению специалистов, показал наиболее состоятельную игру по сравнению со всеми партнерами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Головин Александр Венгер Арсен
Комментарии (14)
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acer2003
1498996047
Хорошо если так ! Для Головина это была бы отличная школа !!!!
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dok66
1498997042
Нужно подождать ! Да Гинер тоже выжидает .
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turist82
1498997886
мне из нашей сборной больше жирков понравился, и самедов. как то головина особо не заметил
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Hasanino
1498998922
Надеюсь перейдёт Хоть один топ игрок был бы
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Одинокий волк Маквейд
1499001342
Парень перспективный, спора нет и растет. Но этими разговорами ни о чем ему только навредят.
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Joko21
1499005489
если Гинеру предложат хорошую цену, то отпустит Головина. Это ведь бизнес
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wobaekat
1499007027
Головину и Алексею Миранчуку обязательно надо переходить в европейские чемпионаты. В перспективе эта связка может стать грозной силой сборной.
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Svoysvoemubrat
1499010719
Помогай команде в ЛЧ, игра вроде пошла, удачи и без травм.
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a-rakhmatov
1499016109
Головин действительно достоин играть в АПЛ
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DUMOH
1499048940
Гинер сам когда то говорил,что если предложат хорошие деньги,то он отпустит любого игрока...
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