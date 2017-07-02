Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варга: «Головин по-прежнему на заметке у «Арсенала», Венгер любит возиться с такими игроками»

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в стан лондонского «Арсенала». По словам функционера, на данный момент «канониры» никаких запросов по футболисту не посылали.

    «Не думаю, что Головина исключили из списков. Он показал очень хорошую игру на Кубке конфедераций, был одним из лучших в российской сборной. Просто трансферное окно еще не скоро закроется. Как я уже говорил, «Арсенал» ведет сразу несколько игроков на одну позицию.

    Думаю, помимо Головина Арсен Венгер рассматривает и другие варианты. Никуда не спешит. Игра Головина только усилила его позиции на рынке. Лондонский клуб порой два года ведет футболиста, прежде чем сделать предложение. Французский тренер как раз любит возиться, работать с такими футболистами, которые еще не до конца готовы.

    Другой вопрос, мы не знаем позицию ЦСКА. Может быть, Евгений Гинер не готов вести переговоры с «Арсеналом». Это уже другое дело. Посмотрим. Конечно, Венгер не будет вести переговоры через голову руководства ЦСКА. Если Гинер скажет «нет», то, конечно, никакого трансфера не случится», – заявил Варга.

    Во всех трех матчах сборной России на Кубке конфедераций-2017 Головин выходил в стартовом составе и, по мнению специалистов, показал наиболее состоятельную игру по сравнению со всеми партнерами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 3 июля 2017, 05:29

      Гинер сам когда то говорил,что если предложат хорошие деньги,то он отпустит любого игрока...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2017, 20:21

      Головин действительно достоин играть в АПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:51

      Помогай команде в ЛЧ, игра вроде пошла, удачи и без травм.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 2 июля 2017, 17:50

      Головину и Алексею Миранчуку обязательно надо переходить в европейские чемпионаты. В перспективе эта связка может стать грозной силой сборной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 июля 2017, 17:24

      если Гинеру предложат хорошую цену, то отпустит Головина. Это ведь бизнес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:15

      Парень перспективный, спора нет и растет. Но этими разговорами ни о чем ему только навредят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 2 июля 2017, 15:35

      Надеюсь перейдёт
      Хоть один топ игрок был бы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Hasanino 2 июля 2017, 16:12

      ему до топа топать и топать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 18:43

      Все в его ногах

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Байкал-Сибирь 2 июля 2017, 19:32

      это да

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 2 июля 2017, 15:18

      мне из нашей сборной больше жирков понравился, и самедов. как то головина особо не заметил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > turist82 2 июля 2017, 20:31

      Надо было снять темные очки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:04

      Нужно подождать ! Да Гинер тоже выжидает .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 июля 2017, 14:47

      Хорошо если так ! Для Головина это была бы отличная школа !!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11