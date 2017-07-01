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    «Барселона» разрешила Матье тренироваться со «Спортингом»

    Французский защитник Жереми Матье, принадлежащий испанской «Барселоне», в ближайшее время будет поддерживать форму в стане португальского «Спортинга», в результате чего футболист, возможно, подпишет контракт с лиссабонцами. Каталонцы уже выразили свое согласие на такое развитие событий.

    В минувшем европейском сезоне француз сыграл за «Барселону» всего лишь 15 матчей, в которых порой совершал результативные ошибки. По неофициальным данным, новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на Матье в будущем сезоне.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.07.2017 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июля 2017, 17:26

      Он конечно не уровень Барсы..слабенький игрок

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