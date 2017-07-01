«Барселона» разрешила Матье тренироваться со «Спортингом»

Французский защитник Жереми Матье, принадлежащий испанской «Барселоне», в ближайшее время будет поддерживать форму в стане португальского «Спортинга», в результате чего футболист, возможно, подпишет контракт с лиссабонцами. Каталонцы уже выразили свое согласие на такое развитие событий.

В минувшем европейском сезоне француз сыграл за «Барселону» всего лишь 15 матчей, в которых порой совершал результативные ошибки. По неофициальным данным, новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на Матье в будущем сезоне.