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    Гаджиев и его штаб продлили контракты с «Амкаром» на три года

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев и его помощники Андрей Каряка, Арслан Халимбеков, Горан Алексич, Владимир Сычев, Андрей Разин продлили свои трудовые соглашения с «аммиачными» еще на три года. Об этой процедуре рассказал генеральный директор клуба Игорь Резвухин.

    «Гаджи Муслимович работает в Перми два с половиной года, и за это время в каждом из клубов РФПЛ была как минимум одна смена главного тренера. Но мы строим свою работу на других принципах – доверия к людям и уважения их профессиональных качеств. Именно благодаря этому мы остаемся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал.

    В последнее время у «Амкара» не раз возникали сложные периоды, однако наша сплоченность позволяла нам становиться только сильнее. На мой взгляд, Гаджи Муслимовичу удалось собрать в «Амкаре» одну из лучших тренерских «команд» РФПЛ, и я очень рад, что эти замечательные специалисты остаются в Перми.

    Переговоры о новых контрактах были несложными – мы все дорожим тем, что нам посчастливилось работать вместе, так что пришлось только обсудить некоторые детали нашего дальнейшего сотрудничества. От всей души хочу пожелать Гаджи Муслимовичу и его помощникам новых творческих удач и хорошего футбола на радость нашим болельщикам!» – сказал Резвухин.

    Гаджиев трудится в Перми с зимы 2014 года. На данный момент процент побед команды при этом специалисте равен 35-и.

    Источник: ФК «Амкар»

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    01.07.2017 14:35
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