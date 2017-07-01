Гаджиев и его штаб продлили контракты с «Амкаром» на три года

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев и его помощники Андрей Каряка, Арслан Халимбеков, Горан Алексич, Владимир Сычев, Андрей Разин продлили свои трудовые соглашения с «аммиачными» еще на три года. Об этой процедуре рассказал генеральный директор клуба Игорь Резвухин.

«Гаджи Муслимович работает в Перми два с половиной года, и за это время в каждом из клубов РФПЛ была как минимум одна смена главного тренера. Но мы строим свою работу на других принципах – доверия к людям и уважения их профессиональных качеств. Именно благодаря этому мы остаемся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал.

В последнее время у «Амкара» не раз возникали сложные периоды, однако наша сплоченность позволяла нам становиться только сильнее. На мой взгляд, Гаджи Муслимовичу удалось собрать в «Амкаре» одну из лучших тренерских «команд» РФПЛ, и я очень рад, что эти замечательные специалисты остаются в Перми.

Переговоры о новых контрактах были несложными – мы все дорожим тем, что нам посчастливилось работать вместе, так что пришлось только обсудить некоторые детали нашего дальнейшего сотрудничества. От всей души хочу пожелать Гаджи Муслимовичу и его помощникам новых творческих удач и хорошего футбола на радость нашим болельщикам!» – сказал Резвухин.

Гаджиев трудится в Перми с зимы 2014 года. На данный момент процент побед команды при этом специалисте равен 35-и.