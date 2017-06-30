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  • Арустамян: «Зенит» хочет включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

Арустамян: «Зенит» хочет включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

30 июня 2017, 16:04
48

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов евро. Позже спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания опроверг эту информацию.

«Зенит» выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб – единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть «Зениту» интересен. Но в «Зените» и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов.

30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Такова сумма отступных за Федора, а она всегда до предела завышена. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин.

Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — сказал Арустамян.

В минувшем сезоне чемпионата России Смолов записал на свой счет 18 голов в 20 матчах. На счету Кокорина – 5 голов в 27 играх.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (48)
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Urland
1498828184
о да, подкинь говно соседям :)
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RedGreenHooligan
1498828827
ахахахахахаххахаха после этой новости Мамаев пребывает в экстазе
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vladik12
1498829129
Знаете, что будет угаром? Кокорин станет в "Красно" лучшим бомбардиром РФПЛ.
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Atom2020
1498831483
Будет воссоединение парочки алкашей из Монако: Кокорина и Мамаева ... еще бы Дзюбу к ним, чтобы народная "любовь" была целиком и полностью сосредоточена на одном клубе ...
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anatolik25
1498832560
Кокорин самое дорогое бревно:)
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mihail200606
1498832863
Я очень сильно удивлюсь, если галицкий купит кокорешу... Он вроде не был замечен в сознательном выбрасывании денег на ветер..
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серега кашин
1498833506
думаю галицкий не будет брать кокорина
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Tostao
1498837847
Как и каждый из армян, Всюду вхож Арустамян, И шпионистый свой шнобель, В щель любую сунет Нобель.
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ц
1498841270
Федя, не надо мараться.
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Одинокий волк Маквейд
1498886084
Кокошу с его зарплатой хрен кто потянет. Тут киллер нужен
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