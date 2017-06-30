Арустамян: «Зенит» хочет включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов евро. Позже спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания опроверг эту информацию.

«Зенит» выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб – единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть «Зениту» интересен. Но в «Зените» и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов.

30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Такова сумма отступных за Федора, а она всегда до предела завышена. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин.

Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — сказал Арустамян.

В минувшем сезоне чемпионата России Смолов записал на свой счет 18 голов в 20 матчах. На счету Кокорина – 5 голов в 27 играх.