Фурсенко – о видео Дзюбы и Кокорина: «Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о видео, на котором нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, оба футболиста пропустили домашний Кубок конфедераций-2017.

– После вылета сборной России все обсуждали пост в соцсетях Александра Кокорина, на котором они с Артемом Дзюбой прикладывали ребро ладони к верхней губе. Ваша реакция?

– Моя реакция такая: давайте больше обсуждать футбол, чем чьи-то жесты. Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины.