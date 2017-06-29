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  • Фурсенко – о видео Дзюбы и Кокорина: «Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины»

Фурсенко – о видео Дзюбы и Кокорина: «Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины»

29 июня 2017, 21:12
22

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о видео, на котором нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, оба футболиста пропустили домашний Кубок конфедераций-2017.

– После вылета сборной России все обсуждали пост в соцсетях Александра Кокорина, на котором они с Артемом Дзюбой прикладывали ребро ладони к верхней губе. Ваша реакция?

– Моя реакция такая: давайте больше обсуждать футбол, чем чьи-то жесты. Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (22)
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acer2003
1498760110
Какие они изменники ? Они дебилы великовозрастные !!!!
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Одинокий волк Маквейд
1498760390
Они сами все делают
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пряник929
1498760835
И правда, не стоит из дебилов делать людей...
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slavа0508
1498761120
Просто интересно кто из Кокорина сделал звезду местного разлива,с получкой классного европейского игрока,сколько не смотрю на его игру ну весьма средненький игрок,который должен зарабатывать не больше 200 000 рублей,,ну нет парню платят гораздо больше чем он делает,,,,как тут не стать мажором,,
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dok66
1498761600
Взрослые публичные люди должны думать о своих поступках ! Если это пиар - то он просто дурацкий ! Что их оправдывать , они сами должны отвечать за себя !
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Диктор
1498766385
Да согласен не стоит-просто два ублюдка и все.
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subbotaspartak
1498782386
По другому говорил бы наверняка, Если бы они были из Спартака.
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rubinovyi2
1498796628
Ага,надо просто им подарить твой Кодекс чести,авось поумнеют.))
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Диктор
1498796747
Они просто клоуны -а не изменники Родины.
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OfaZavr
1498809482
Что взять с людей которых бог мозгом обделил.
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