«Рома» поставила Маноласу ультиматум, защитник может перейти только в «Зенит»

Руководство «Ромы» поставило защитнику команды Костасу Маноласу ультиматум. Сообщается, что игрок был поставлен перед выбором: либо он переходит в «Зенит», либо остается в составе римского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер игрока за 37 миллионов евро, однако в последний момент 26-летний грек не прибыл на медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.