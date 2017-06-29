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  • «Рома» поставила Маноласу ультиматум, защитник может перейти только в «Зенит»

«Рома» поставила Маноласу ультиматум, защитник может перейти только в «Зенит»

29 июня 2017, 18:22
12

Руководство «Ромы» поставило защитнику команды Костасу Маноласу ультиматум. Сообщается, что игрок был поставлен перед выбором: либо он переходит в «Зенит», либо остается в составе римского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер игрока за 37 миллионов евро, однако в последний момент 26-летний грек не прибыл на медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Рома Манолас Константинос
Комментарии (12)
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fhnv
1498750358
ну и на кой он,как собаке пятая нога?...носильно мил не будешь
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Klodus
1498750836
Болельщики Зенита его уже не любят. Пусть остаётся в Роме.
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Tajik-za Zenit
1498751313
Что за балаган с такими отношениями пускай там остаётся
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Бриг
1498751516
Статистика х.вая для такой цены. Еще и вы. тся
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Одинокий волк Маквейд
1498751619
По каким критериям подбирают игроков? Я его знать не знаю, а отношусь уже как к соседу с дрелью.
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Garrincha58
1498752139
вот упертый грек(ехал грека через реку видит грека броду нет)придется плыть через Неву
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серега кашин
1498752237
все равно уболтают
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BuenosArgentina
1498758740
Вывод: по приезду в Италию, попросился в Челси, которое ранее предлагало его купить... Не стоит его брать, на аркане тащить если , пользы от него не будет
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Андрей Питерский
1498760904
Хорошо видать Зеня "смазал" цыган
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