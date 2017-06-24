Источник: Манолас перейдет в «Зенит» за 37 миллионов

Защитник «Ромы» Константинос Манолас продолжит карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб заплатит римлянам за игрока сборной Греции около 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт на три года, по условиям которого будет зарабатывать примерно 4 миллиона.

В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей во всех турнирах, сделав две результативные передачи.