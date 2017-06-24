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    Источник: Манолас перейдет в «Зенит» за 37 миллионов

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас продолжит карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб заплатит римлянам за игрока сборной Греции около 37 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что сам футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт на три года, по условиям которого будет зарабатывать примерно 4 миллиона.

    В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей во всех турнирах, сделав две результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    24.06.2017 01:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 15:35

      Это что ли супертрансфер Зенита ? О котором все пишут ! Как то не в тему ?))) А кто забивать то будет ? Или все еще впереди , а это только цветочки?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июня 2017, 13:56

      Считаю слишком дорого для защя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 10:29

      Вот где разница между защитником за 5 и за 37 миллионов... Он что, непроходимый ВООБЩЕ??... Хорошо если скауты не ошиблись с выбором.... А так деньги на ветер...

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:05

      Беги от Эдина, Костя, беги))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      4erenok 24 июня 2017, 09:11

      Жди страна,с 1 июля поднимут цену на газ для населения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июня 2017, 08:24

      Для защитника это заоблачная цена.

      2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > Диктор 24 июня 2017, 08:46

      даже очень. лучше бы купили забивного нападающего...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > andrej-lucevich 24 июня 2017, 10:31

      А может он ЗАБИВНОЙ ЗАЩИТНИК, УМЕЮЩИЙ СТОЯТЬ В ВОРОТАХ????....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июня 2017, 08:14

      совсем уже сбрендили что ли

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 июня 2017, 08:10

      Когда за Зенит играли питерские ребята и всякие ноу-неймы из провинции им симпатизировала вся страна, а сейчас это просто чёртов банкомат для иностранцев.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 июня 2017, 07:36

      отлично!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июня 2017, 07:33

      И когда же лопнет этот мыльный ценовой пузырь

      0
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