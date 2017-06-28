Источник: Тошич получил предложение от клуба из ОАЭ

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболист получил контрактное предложение от команды из ОАЭ.

Там сербскому футболисту готовы дать трехлетний контракт и зарплату в 2,2 миллиона евро. Столько же футболист получает и в ЦСКА.

Действующий контракт Тошича с ЦСКА действует до 30 июля. Сам игрок склоняется к тому, чтобы остаться в Москве, но не хочет идти на понижение зарплаты.

В прошедшем сезоне Тошич провел за ЦСКА 24 матча, забив один гол и сделав три голевых паса.