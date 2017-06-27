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  • Барбоза: «Данни хотел остаться в России, но его не устроили сроки предлагаемого контракта»

Барбоза: «Данни хотел остаться в России, но его не устроили сроки предлагаемого контракта»

27 июня 2017, 15:59
1

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказало о мотивах, побудивших бывшего хавбека «Зенита» Данни продолжить карьеру в чешской «Славии». По его словам, изначально 33-летний португалец планировал остаться в России и завершить там свою карьеру.

Напомним, по информации СМИ, интерес к полузащитнику проявляли «Динамо» и «Краснодар».

«Насколько я знаю, Данни хотел остаться в России, и там закончить карьеру. Из «Зенита» он ушел, а с другим вариантом не получилось. Не буду говорить, что за клуб. Слышал, что Мигель настаивал на двухгодичном контракте, но у вас ему предлагали только на год, что его не устраивало. Это странно, он отлично провел весеннюю часть сезона.

Трудно сказать, правильно ли поступил Данни, уйдя в Чехию. Время покажет. Но он мог бы еще играть на высоком уровне», – сказал Барбоза.

Данни защищал цвета «Зенита» с 2008 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 14-ти встречах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Чехия. Синот Лига Славия Данни
Комментарии (1)
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Chesn0k
1498571249
ну норм, 2 года пансиона в чехии
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