Барбоза: «Данни хотел остаться в России, но его не устроили сроки предлагаемого контракта»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказало о мотивах, побудивших бывшего хавбека «Зенита» Данни продолжить карьеру в чешской «Славии». По его словам, изначально 33-летний португалец планировал остаться в России и завершить там свою карьеру.

Напомним, по информации СМИ, интерес к полузащитнику проявляли «Динамо» и «Краснодар».

«Насколько я знаю, Данни хотел остаться в России, и там закончить карьеру. Из «Зенита» он ушел, а с другим вариантом не получилось. Не буду говорить, что за клуб. Слышал, что Мигель настаивал на двухгодичном контракте, но у вас ему предлагали только на год, что его не устраивало. Это странно, он отлично провел весеннюю часть сезона.

Трудно сказать, правильно ли поступил Данни, уйдя в Чехию. Время покажет. Но он мог бы еще играть на высоком уровне», – сказал Барбоза.

Данни защищал цвета «Зенита» с 2008 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 14-ти встречах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.