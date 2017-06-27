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  • Дзагоев: «Не хочется опять один матч играть, а потом три недели восстанавливаться. Нужно вылечиться раз и навсегда»

Дзагоев: «Не хочется опять один матч играть, а потом три недели восстанавливаться. Нужно вылечиться раз и навсегда»

27 июня 2017, 15:28
12

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как проходит восстановление после травмы и когда можно ждать его появления на поле.

«Чувствую себя хорошо, работа идет по графику. В отпуске занимался с физиотерапевтом в Сербии, поехал туда еще 28 мая. Он расписал для меня программу на весь первый сбор. Программа такая: первую тренировку я работал с небольшими ограничениями. Делал все упражнения, а когда играли в футбол, выполнял роль нейтрального. Вторая тренировка – день работал, день выходной. Обычная вечерняя тренировка выглядела так: около полутора часов я занимался в тренажерном зале, плюс 30-40 минут беговой работы. Иногда тренажерка была два часа, в этом случае бегал минут двадцать

Ни разу не было каких-либо неприятных ощущений, недомоганий. Все хорошо. Мог ли я сыграть на первом сборе? Нет, по программе играть было преждевременно. По графику 26 июня я вновь лечу в Сербию. Пять дней занимаюсь там, затем возвращаюсь в Австрию, в расположение ЦСКА, и продолжаю работу на сборах. Очень надеюсь, что уже без ограничений.

Смогу ли принять участие в контрольных матчах 5 и 9 июля? Наверное, 5-го вряд ли, а вот 9-го, скорее всего, смогу. По крайней мере, в данный момент мне кажется именно так. Вроде бы есть ощущение, что готов, но здоровье в последнее время подводило, и поэтому нужно грамотно подойти к этому вопросу. Не хочется опять один матч играть, а потом три недели восстанавливаться. Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол», – сказал Дзагоев.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1498566923
желаем здоровья!!
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insider_retro
1498567845
Торопиться не надо.... Думаю, руководство клуба и доктора понимают всю серьёзность рецидива травмы.... Вопрос даже не стоит о готовности на ближайшую перспективу.... Наверное, многие болельщики думают уже о готовности к ЧМ, а к нему за неделю не подготовиться... Удачи!...
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Марсович
1498568330
Мертвые не потеют
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Den Bull
1498572931
В точку!
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chempion_cska
1498575824
Лучше поздно и навсегда, чем через раз. Здоровья! Ждем!
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dok66
1498576080
Я тебе давно уже сказал : разберись со своими проблемами и вылечись до конца ! Если разобрался - все ОК ! Начало сезона покажет !
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giluxa1963
1498577465
да последнее время стал прям хрустальный мальчик надо лечится основательно как говорили в одном известном мультфильме лучше день потерять а затем за час долететь
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Fan Loko mik
1498578471
Алану здоровья, его в последнее время травмы просто достали!
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cska-62
1498597344
Здоровья! И аккуратности! Не надо ничего форсировать ударными темпами, футболисты - не "стахановцы"...
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vovan55
1498642304
да, здоровья тебе, Алан, здоровья...
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