«Славия» может подписать контракт с Данни

Экс-полузащитник «Зенита» Данни, покинувший петербургский клуб по завершении срока контракта, может перебраться в Чехию. В услугах 33-летнего игрока заинтересован действующий чемпион страны «Славия», информирует Ceska Televize.

Ранее сообщалось, что одним из мест продолжения карьеры португальца является «Динамо», за которое он уже выступал с 2005 по 2008 год, и «Маритиму».

В минувшем сезоне Данни выходил на поле в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.