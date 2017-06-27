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«Славия» может подписать контракт с Данни

27 июня 2017, 13:52
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Экс-полузащитник «Зенита» Данни, покинувший петербургский клуб по завершении срока контракта, может перебраться в Чехию. В услугах 33-летнего игрока заинтересован действующий чемпион страны «Славия», информирует Ceska Televize.

Ранее сообщалось, что одним из мест продолжения карьеры португальца является «Динамо», за которое он уже выступал с 2005 по 2008 год, и «Маритиму».

В минувшем сезоне Данни выходил на поле в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Славия Данни
Комментарии (2)
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Tsigan
1498563129
Сто пудов утка!!! Какая славия?! Она не в состоянии удовлетворить его з.п.
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