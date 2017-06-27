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  • Бубнов – о видео Кокорина и Дзюбы: «Шутки бывают неуместными и не ко времени»

Бубнов – о видео Кокорина и Дзюбы: «Шутки бывают неуместными и не ко времени»

27 июня 2017, 00:02
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, оба форварда пропустили Кубок конфедераций-2017.

«Что значит этот жест? Усы? Кого? В любом случае Дзюба сказал, что они пошутили. Над кем? Шутки бывают неуместными и не ко времени. Есть шутки, которые вообще оскорбляют. Если таким образом проявлена неприязнь к Черчесову, то они лишний раз показали свое отношение к сборной. На их имидже только отрицательно скажется такой поступок. И так проблем много, особенно у Кокорина. И я не понимаю, для чего это делается», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Бубнов Александр
Комментарии (7)
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ЮЗИК
1498533439
Шутка не удалась, теперь только жалеть будут эти два идиота
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Диктор
1498537175
Не уважаю Бубна -но сейчас увы вынужден с ним согласится-два дибила.
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Kollljan
1498537793
А как быть с Халком с точно таким же жестом? Ему-то вообще на нашу сборную плевать и Черчесова он не знает? Просто некоторая группа журналистов, люто ненавидящая Зенит и некоторых игроков этого клуба, специально высасывает из пальца вот такие "сенсации" для разжигания ненависти к клубу и его игрокам. Заметим, что по национальности эти журналюги все евреи. Вот ведь какая штука.
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Александ1982
1498542592
два дебила это сила- не мужской поступок
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Алексей Гозиас
1498544074
Бараны!!!
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OfaZavr
1498561243
Полностью согласен. Всё верно сказал.
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