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    Бубнов – о видео Кокорина и Дзюбы: «Шутки бывают неуместными и не ко времени»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    Напомним, оба форварда пропустили Кубок конфедераций-2017.

    «Что значит этот жест? Усы? Кого? В любом случае Дзюба сказал, что они пошутили. Над кем? Шутки бывают неуместными и не ко времени. Есть шутки, которые вообще оскорбляют. Если таким образом проявлена неприязнь к Черчесову, то они лишний раз показали свое отношение к сборной. На их имидже только отрицательно скажется такой поступок. И так проблем много, особенно у Кокорина. И я не понимаю, для чего это делается», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    27.06.2017 00:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 июня 2017, 14:00

      Полностью согласен. Всё верно сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 27 июня 2017, 09:14

      Бараны!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 27 июня 2017, 08:49

      два дебила это сила- не мужской поступок

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 27 июня 2017, 07:29

      А как быть с Халком с точно таким же жестом? Ему-то вообще на нашу сборную плевать и Черчесова он не знает? Просто некоторая группа журналистов, люто ненавидящая Зенит и некоторых игроков этого клуба, специально высасывает из пальца вот такие "сенсации" для разжигания ненависти к клубу и его игрокам. Заметим, что по национальности эти журналюги все евреи. Вот ведь какая штука.

      -2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Kollljan 27 июня 2017, 10:49

      Два придурка прикалываются без мозгов, а виноваты евреи в заговоре против Зенита...
      Ты кто, брат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июня 2017, 07:19

      Не уважаю Бубна -но сейчас увы вынужден с ним согласится-два дибила.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 27 июня 2017, 06:17

      Шутка не удалась, теперь только жалеть будут эти два идиота

      1
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