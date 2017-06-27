Бубнов – о видео Кокорина и Дзюбы: «Шутки бывают неуместными и не ко времени»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, оба форварда пропустили Кубок конфедераций-2017.

«Что значит этот жест? Усы? Кого? В любом случае Дзюба сказал, что они пошутили. Над кем? Шутки бывают неуместными и не ко времени. Есть шутки, которые вообще оскорбляют. Если таким образом проявлена неприязнь к Черчесову, то они лишний раз показали свое отношение к сборной. На их имидже только отрицательно скажется такой поступок. И так проблем много, особенно у Кокорина. И я не понимаю, для чего это делается», – сказал Бубнов.