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    Дзюба: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с видео, на котором он вместе с Александром Кокориным показывает жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза. Придумывать и объяснять наши жесты не надо», – выложил в инстаграме соответствующую фотографию нападающий.

    Напомним, что Дзюба не попал в состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    26.06.2017 09:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июня 2017, 05:28

      Мне вот интересно на данной картинке он себя показал львом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 июня 2017, 19:13

      Как же заебал этот пиздабол!!!!!!!! В Китай его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 26 июня 2017, 16:47

      футболом уже займитесь...пиарщики сцуко!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 26 июня 2017, 15:03

      Что у нас за футболеры тролить свою же сборную. Да вы то с Сашенькой, чем лучше нас "диванных с пузом" аналитиков разбирающихся в футболе. На себя со стороны то посмотрите.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 26 июня 2017, 12:29

      Сделал, а потом подумал! Ничего, всегда можно переобуться!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Альфред фаред 26 июня 2017, 16:19

      Поменять масть и примарафетиться....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 26 июня 2017, 11:31

      Опять бревно заговорило!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июня 2017, 10:57

      "Тренеришка" то же "в глаза" сказал? ))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ufos73 26 июня 2017, 16:20

      Крайне показательный случай... Кто где - футбольная история расставила...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 26 июня 2017, 10:53

      Да пол страны это сделало. Никто ж об этом не пишет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 10:42

      Как гнилье раньше лезло наружу ,так и сейчас прорывается-фу.

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 26 июня 2017, 10:35

      Дзюба: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза» - смотря в эти глаза на фотографии.

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