Дзюба: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с видео, на котором он вместе с Александром Кокориным показывает жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза. Придумывать и объяснять наши жесты не надо», – выложил в инстаграме соответствующую фотографию нападающий.

Напомним, что Дзюба не попал в состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.