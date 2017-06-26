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  • Дзюба: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза»

Дзюба: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза»

26 июня 2017, 09:15
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с видео, на котором он вместе с Александром Кокориным показывает жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза. Придумывать и объяснять наши жесты не надо», – выложил в инстаграме соответствующую фотографию нападающий.

Напомним, что Дзюба не попал в состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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pato08
1498458201
Да все уже! Хорош оправдываться! ЧМ точно без вас пройдет!
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Freyk
1498458362
Ну вообще в этом он прав, СМИ во всем пытаются скандал увидеть, мне кажется, даже если Дзюба как-то не успеет побриться и выйдет на матч с усами, кто-нибудь да напишет, что это издевка в адрес Черчесова.
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tank219
1498458838
Как отвечал Маэстро в фильме *В бой идут одни старики* на предложение что-то сказать: Я лучше в бою скажу. Вам этого не дано.
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Футболозавр Рекс
1498459383
Да ты постоянно болтаешь и болтаешь! И ещё ничего толком не выиграл и не добился. И не выиграешь и не добьёшься.
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ufos73
1498459892
Засуетился дубинушка )) Думать надо сначала, а не потом оправдываться. Иди покупай большой телек, по которому ЧМ смотреть буш )))
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Mr_Digorec
1498460002
Лишний раз пиарятся....игорчишки то посредственные....))
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Каратель помойников
1498460590
Дзюба: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то пишем в инстаграме»...пиздабол этот дзюба,всё гнилее и гнилее,можно сказать сам своими высказываниями погужает себя в дерьмо
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Asbjorn
1498461006
пиздабол,как был гнилью,так и остался
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ufos73
1498463859
"Тренеришка" то же "в глаза" сказал? ))))
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Nikiforof
1498478619
Что у нас за футболеры тролить свою же сборную. Да вы то с Сашенькой, чем лучше нас "диванных с пузом" аналитиков разбирающихся в футболе. На себя со стороны то посмотрите.
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