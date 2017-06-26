Саншеш пообещал не падать духом, даже если покинет «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не падает духом из-за своего положения в мюнхенском клубе. Известно, что он может сменить прописку этим летом, перейдя в «Ювентус».

«Я планирую остаться в «Баварии». Да, это великий клуб, и мне действительно очень приятно находиться здесь.

Но может получиться и так, что я уйду. Даже в этом случая я не буду падать духом. Буду и дальше работать так, как делал это всегда», – приводит слова игрока Record.

Напомним, что Саншеш не имел большого игрового времени по итогам прошедшего сезона. Он сыграл в 17 матчах Бундеслиги, не отметившись в них результативными действиями.