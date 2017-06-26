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    Нападающий Нету интересен «Арсеналу» и «Барселоне»

    Юный нападающий «Браги» Педру Нету входит в трансферные цели «Барселоны» и лондонского «Арсенала», сообщает A Bola. Англичане уже сделали предложение своим португальским коллегам относительно перехода 17-летнего игрока юношеской сборной Португалии.

    Это предложение составляет 15 миллионов евро. Известно, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 20 миллионов, поэтому «Брага» ответила отказом. В ближайшие дни «Барселона» может повысить эту сумму, сделав свое предложение.

    В прошедшем сезоне Нету сыграл в двух матчах чемпионата Португалии, забив гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 26 июня 2017, 11:18

      Еще есть защитник Нету,и вратарь Нету

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