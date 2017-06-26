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    Сандро сменит «Ювентус» на «Челси»

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро готов перебраться в английскую Премьер-лигу, где его хочет видеть «Челси». Англичане предлагают за футболиста 70 миллионов евро.

    26-летний футболист также выиграет и в зарплате. Если в «Ювентусе» он получает за год 2,8 миллиона евро, то в «Челси» эта сумма вырастет до 7 миллионов в год.

    В прошедшем сезоне Сандро сыграл в 43 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забив три гола и записав семь результативных передач. Контракт с туринцами рассчитан до 2020 года. В 2015 году он перебрался в «Ювентус» из «Порту», сумма трансфера тогда составила 26 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    26.06.2017 06:15
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