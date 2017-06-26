Сандро сменит «Ювентус» на «Челси»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро готов перебраться в английскую Премьер-лигу, где его хочет видеть «Челси». Англичане предлагают за футболиста 70 миллионов евро.

26-летний футболист также выиграет и в зарплате. Если в «Ювентусе» он получает за год 2,8 миллиона евро, то в «Челси» эта сумма вырастет до 7 миллионов в год.

В прошедшем сезоне Сандро сыграл в 43 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забив три гола и записав семь результативных передач. Контракт с туринцами рассчитан до 2020 года. В 2015 году он перебрался в «Ювентус» из «Порту», сумма трансфера тогда составила 26 миллионов евро.