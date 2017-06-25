Источник: Доннарумма может уволить Райолу

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может прекратить сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщает ресурс Football Italia. Накануне главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла встретился с родителями 18-летнего итальянца и объяснил им позицию клуба по поводу контракта голкипера. Согласно источнику, мнение специалиста значительно отличается от информации, которую сообщает своему клиенту 49-летний голландец.

Источник уточняет, что несколько лет назад от услуг Райолы отказался полузащитник «Наполи» Марек Гамшик. По распространенной версии, агент убеждал словака сменить клуб.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что старший брат Доннаруммы Антонио может перейти в «Милан».