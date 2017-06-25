Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Доннарумма может уволить Райолу

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может прекратить сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщает ресурс Football Italia. Накануне главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла встретился с родителями 18-летнего итальянца и объяснил им позицию клуба по поводу контракта голкипера. Согласно источнику, мнение специалиста значительно отличается от информации, которую сообщает своему клиенту 49-летний голландец.

    Источник уточняет, что несколько лет назад от услуг Райолы отказался полузащитник «Наполи» Марек Гамшик. По распространенной версии, агент убеждал словака сменить клуб.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что старший брат Доннаруммы Антонио может перейти в «Милан».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 25 июня 2017, 10:56

      давно пора, всем кто уважает себя и хочет прогресса, послать его к чертям

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 10:11

      райола просто хочет побольше денег срубить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 июня 2017, 05:56

      Района умеет делать деньги любыми способами,не это ли главное качество футбольного агента?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 25 июня 2017, 02:02

      Неужели они прозрели, как хорошо, что руководство сами поговорили с семьёй, недооценил Доннаруму...... Гнать поганой метлой ту крысу продажную, в смысле агента Райолу, если это всё так, надеюсь скажется на его репутации.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 июня 2017, 01:06

      И ссаной тряпкой ему по роже...вот бы все от него отказались....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11