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Ионов мечтает сыграть за сборную России на ЧМ-2018

24 июня 2017, 01:36
6

Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов признался, что желает вернуться в состав сборной России. По словам футболиста, он хотел бы сыграть за национальную команду на домашнем чемпионате мира-2018.

«Моя личная цель – помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем – тем более, – сказал Ионов.

В прошедшем сезоне Ионов выступал на правах аренды за ЦСКА. Игрок провел в РФПЛ 24 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Ионов Алексей
Комментарии (6)
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семёнычев
1498278650
поцаны!!! забивайте, атакуйте, давайте пасы классные, делайте отборы и чистые подкаты, обводите двоих-троих и вы все в сборной!!!!!!! хули языком молоть? я вот мороженного хочу и оно само ко мне не придёт, пока я сижу на стуле и тыкаю пальчиком в буковки...
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Диктор
1498287940
Ты думаешь твой уровень игры это уровень сборной? Рассмешил.
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Spartak-SV
1498309883
Ему надо возвращаться в состав алкоголиков....и гонять бухим на авто....как он это делал раньше....или как он говорил сотруднику ГИБДД....будешь стирать мои носки.....так вот пусть начинает стирать носки Черчесову....может возьмет....воду ребятам подносить....
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Spartak-SV
1498309926
Звёзды мля....
Ответить
Spartak-SV
1498310152
Лёша возьми ещё с собой Кокорина.....и в Монако.....шампаня попить....тот любит....сборники мля.....звездатые....
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Spartak-SV
1498310239
Зачем в Европу ехать.....когда здесь играешь, бухаешь....и зарплата оуеть....а там пахать надо...
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