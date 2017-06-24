Ионов мечтает сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов признался, что желает вернуться в состав сборной России. По словам футболиста, он хотел бы сыграть за национальную команду на домашнем чемпионате мира-2018.

«Моя личная цель – помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем – тем более, – сказал Ионов.

В прошедшем сезоне Ионов выступал на правах аренды за ЦСКА. Игрок провел в РФПЛ 24 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.