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    Ионов мечтает сыграть за сборную России на ЧМ-2018

    Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов признался, что желает вернуться в состав сборной России. По словам футболиста, он хотел бы сыграть за национальную команду на домашнем чемпионате мира-2018.

    «Моя личная цель – помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем – тем более, – сказал Ионов.

    В прошедшем сезоне Ионов выступал на правах аренды за ЦСКА. Игрок провел в РФПЛ 24 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Динамо»

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    24.06.2017 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 16:17

      Зачем в Европу ехать.....когда здесь играешь, бухаешь....и зарплата оуеть....а там пахать надо...

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 16:15

      Лёша возьми ещё с собой Кокорина.....и в Монако.....шампаня попить....тот любит....сборники мля.....звездатые....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 16:12

      Звёзды мля....

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 16:11

      Ему надо возвращаться в состав алкоголиков....и гонять бухим на авто....как он это делал раньше....или как он говорил сотруднику ГИБДД....будешь стирать мои носки.....так вот пусть начинает стирать носки Черчесову....может возьмет....воду ребятам подносить....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июня 2017, 10:05

      Ты думаешь твой уровень игры это уровень сборной? Рассмешил.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 24 июня 2017, 07:30

      поцаны!!!
      забивайте, атакуйте, давайте пасы классные, делайте отборы и чистые подкаты, обводите двоих-троих и вы все в сборной!!!!!!!
      хули языком молоть? я вот мороженного хочу и оно само ко мне не придёт, пока я сижу на стуле и тыкаю пальчиком в буковки...

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