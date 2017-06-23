Дивизион 6х6. Плей-офф. Полуфиналы. Счастливый случай

Команды дивизиона 6х6 определились с тем, кто за какие места будет бороться через неделю. И в трети случаев для этого им потребовалась серия пенальти.

ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ

Основной турнир

ППО ГК Росатом – Гефест – 4:1

Мощная поступь Гефеста прервалась в самый неподходящий для команды момент.

Росатом, конечно, выдает мощнейшую вторую половину сезона, восстав из огня будто птица феникс. Но ведь и Гефест явно «накатил» на концовку сезона, и перед матчем смотрелся чуть предпочтительнее соперника. Однако в самой игре «кузнецы» так и не смогли подтвердить это утверждение, не превосходя соперника практически ни в чем. А вот сами «атомные» провели очень собранный матч в защите, а впереди посменно у них ковали победу Владислав Мартьянов и Илья Мещеряков, которые оформили по дублю в первом и втором тайме, соответственно. Дубль Мещерякова, который уместился в две минуты, и стал решающим событием матча. Хотя после этого Гефест имел достаточно шансов чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу. Но Фортуна откровенно отвернулась от команды в этот вечер. Потому что столь низкий уровень реализации свои моментов «кузнецы» показали впервые.

ФК Эггер – РосНОУ – 1:1 (пен 2:3)

Эггер и РосНОУ, как и ожидалось, выдали матч достойный финала.

Матч неожиданно начался с очень быстрого гола «студентов», что, возможно, было частью их плана на игру. Все-таки в таких матчах оставить за собой дебют весьма неплохой фундамент для будущей успешной игры. И хоть этот гол, по сути, мало что менял – играть еще 48 минут – чувствовалось, что Эггер был слегка скован. Все-таки еще одно взятие их ворот, и придется отыгрывать два гола, что не является уж очень легкой задачей. Так что, можно констатировать, что в первом тайме психологической преимущество было за РосНОУ.

Второй тайм, что любопытно, также начался с быстрого гола. Но теперь уже в ворота Кирилла Павлоцкого. Равный счет привел и к равному психологическому фону. Обе команды стали обмениваться острыми атаками, и матч мог закончится, как со счетом 2:1 в чью-то пользу, так и победой кого-нибудь 6:5. Но тут произошло еще одно важное событие для встречи. В игровом стыке, спасая свои ворота от гола рассечение получил голкипер РосНОУ Кирилл Павлоцкий. Но к чести голкипера, он мужественно отыграл встречу до конца, чем априори застолбил за собой титул героя встречи. Этот эпизод и пауза после него «охладила» команды, и концовка встречи не порадовала нас бурей атак. Скорее, это была расписанная гроссмейстерами ничья. Судьбу матча решил сэйв Павлоцкого в серии пенальти.

5-8 место

Ашан – РОНЦ – 1:6

Ашан после могучей битвы с Эггером «сгорел» РОНЦу.

Все-таки, наверное, слишком много эмоций было оставлено «командой с птичкой» в прошлый четверг в битве за полуфинал Золотого плей-офф. И все эти нервы. В итоге не получили, как мы помним, позитивной отдачи. Поэтому во встрече с РОНЦем у Ашана не было и половины того пыла и задора, что ощутили на себе «егеря». «Бело-зеленые» по всем фронтам переиграли соперника, создав за один матч моментов на 3-4 встречи вперед. И было бы наивно полагать, что часть из них не превратится голы. Все-таки второй матч подряд Александр Копенкин команду в одиночку спасать не мог.

В составе РОНЦа стоит отметить Дмитрия Митрушкина, который отдал три голевые передачи, и однажды отличился сам. Дублями же в составе победителей разжились Владимир Воротынов и Дмитрий Гаврюшкин.

АЛМАЗ – АКАДО телеком – 2:2 (пен. 2:0)

АКАДО проводит плей-офф явно не так, как планировал перед его началом.

Вот и матч с Алмазом для «шашечных» до поры до времени складывался весьма удачно. Они открыли счет, затем развили свое преимущество, и, казалось, что они смогут продержать эту игровую линию хотя бы до перерыва. Но затем все, что они строили помножилось на ноль. Алмаз за две минуты забил два гола, и сравнял счет. Особый вклад в этот рывок сделал Рустам Рамазанов, отдав результативную передачу в обоих случаях. Второй тайм по событийности сильно проиграл первому. Команды шли вперед с большой оглядкой на свои ворота, что не пошло на пользу их атакующему потенциалу. В итоге, самым ярким событием вторых 25 минут стала желтая карточка Павла Ермолы, которая позволила ему оформить некий аналог хоккейного хет-трика Горди Хоу. Павел в этой встрече забил сам, помог это сделать партнеру и получил «горчичник».

Серия пенальти полностью осталась за Алмазом, ведь «шашечные» так и не смогли с «точки» пробить Михаила Васильченко.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ

Основной турнир

Мосинжпроект – RussRolls – 2:5

RussRolls достаточно уверенно вышли в финал Серебряного плей-офф.

По сути, результат этого матча был предрешен уже после первого тайма, который «роллы» выиграли уверенно и по счету, и по игре. Одной из важнейших составляющих этого успеха стала вдохновенная игра Николая Соснина, который на перерыв ушел уже имея в совсем активе гол и дубль из результативных передач.

Конечно, «инженеров» хоронить было рано. Ведь отыграть три гола – сложная, но не невыполнимая задача. И они даже приступили к ее решению, отыграв один гол на 32-ой минуте, но достаточно быстро пропустили четвертый гол, который как раз и поставил точку в детективной составляющей матча. Но команды не бросили играть, и еще раз обменялись голами, сделав эту встречу одной из самых результативных в этот игровой день.

ТехноНиколь – РэйлСофт – 4:2

ТехноНиколь в первом же своем сезоне имеет шансы выиграть Серебряный плей-офф.

Предпоследний шаг для этого «ТеНи» сделали во встрече с РэйлСофтом, события в которой развивались как в хорошем ужастике. Первая половина нагоняла напряжение, а во второй – началась «кровавая баня». Действительно, счет в этой встрече был открыт лишь на 30-ой минуте «рэйловцем» Владимиром Егоровым. И после безголевого первого тайма даже закралась шальная мысль, а не победный ли мы увидели гол. Но нет. В следующие 16 минут ТехноНиколь отправили в ворота Евгения Гарькина четыре гола, чем успешно решили задачу по выходу в финал. Половину из этих голов записал на свой счет Константин Козетов, а его партнер Вадим Попов набрал классические «1+1», забив сам и отдав голевую передачу. И пусть РэйлСофт успел отыграть один гол, особо ситуацию это не поменяло. ТехноНиколь – в финале, где встретится с RussRolls.

5-8 место

FC Paroc – Энвижн Груп – 0:5

Команде FC Paroc засчитано техническое поражение 0:5

НИТИ им. П.И. Снегирева – Мегаполис – 3:3 (пен. 1:3)

НИТИ второй матч подряд проигрывает в серии пенальти.

И вновь «снегиревцы» могли и не доводить до футбольной лотереи. Еще за две минуты до конца встречи они вели в счете, показывая не дюжий характер. Ведь до этого они дважды сравнивали счет после того как «горожане» отрывались от них. Стоит отметить, что автором обоих голов стал Равиль Чернышов. А вот на 37-ой минуте они наконец и сами вышли вперед благодаря усилиям Семена Кремлева. И что симптоматично, передачу ему отдал Чернышов, сделавший таким образом, очень многое для победы своей команды. Но и в рядах Мегаполиса нашелся герой, который бросил вызов Равилю. Им стал Игорь Бабиченко, который дважды ассистировал партнерам, но и сам однажды отличился. Вторая его голевая передача как раз и случилась на 48-ой минуте. Ее замкнул Сергей Сочин и перевел выяснений отношений команд в плоскость серии пенальти, где соперник вновь оказался сильнее НИТИ им. П.И. Снегирева.

БРОНЗОВЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ

Основной турнир

АльфаСтрахование – Аэроэкспресс – 1:2

Эта встреча стала образчиком матча на вылет в Бронзовой лиге.

Обе команды не строили иллюзий по поводу того, чтобы сыграть в какой-то умопомрачительно красивый футбол. Результат превыше всего. Поэтому мы увидели очень напряженную игру, с минимальным количеством моментов и огромным внутренним нервом. Сложно сказать однозначно, кто был сильнее в этой схватке нервов, но судьба распорядилась так, чтобы победный гол забил именно Аэроэкспресс. На 35-ой минуте Константин Должиков своим точным ударом проложил Аэроэксперессу дорогу в финал Бронзового плей-офф. Стоит отметить Юрия Комарова, который отдал решающий голевой пас. Ведь до этого Юрий еще и сам забил, быстро отквитав забитый «Альфой» гол. Так что, Комарова смело можно назвать MVP матча.

ЗАЭС – InStat – 3:3 (пен 3:2)

ЗАЭС не без приключений вышел в финал «бронзы».

Стоит признать, что эти приключения «зайцы» придумали себе сами. Ведь первый тайм почти полностью остался за ними. Они играли намного увереннее, так еще и у Алексея Костина пола игра. Сначала он выступил ассистентом для Александра Тимонина, затем и сам оформил дубль. На это InStat ответил лишь голом Максима Малахова, и было ощущение, что победа от ЗАЭСа уже никуда не уйдет.

Возможно, так показалось и им. Ведь во втором тайме они на удивление просто отдали вожжи инициативы сопернику, видимо, уповая на крепость своей обороны. Но на любую крепость есть таран. На этот раз от был made in Columbia. Диего Фернандо был самым активным в составе «интернационала», и сначала сам сократил разрыв в счете, а за две минуты до конца отдал голевую на Максима Малахова. Но этот гол, видимо, стал холодным душем для ЗАЭСа, и вытащил все эмоции из InStat. В серии пенальти хладнокровнее оказались «зайцы», которые и прошли в решающий матч.

5-8 место

МегаФон – ФК СОЦИУМ – 2:2 (пен. 3:2)

Мегафон вернулся к старым привычкам, а вместе с ними к ним пришел и успех.

Хотя матч с Социумом для «марафонцев» получился сложнее, чем можно было изначально представить. Игроки «Соца» вышли на эту встречу, как на решающий бой, и, действительно, провели один из своих лучших матчей. Во всяком случае, по уровню организации игры и самоотдаче. Это даже позволило им в середине второго тайма дважды пробить Тиграна Нерсеняна. И кто знает, как бы сложился матч, если бы Мегафон не смог отквитать один гол до перерыва. А так, «марафонцы» ушли отдыхать с отставанием всего в один гол.

Второй тайм уже почти полностью состоял из попыток Мегафона забить второй гол. Но Социум долгое время надежно держал оборону, еще и в контратаки успевая бегать. Но на 40-ой минуте второй мяч все же влетел в ворота Социума. После этого команды подчеркнуто не захотели рисковать, и довели матч до серии пенальти, где удача улыбнулась «марафонцам», которые теперь поборются с Кордиантом за 5-ое место в «бронзе».

actionpay – Кордиант – 0:5

Команде actionpay засчитано техническое поражение 0:5