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    Шик успешно прошел первую часть медосмотра в «Ювентусе»

    Как сообщалось ранее, «Ювентус» достиг договоренности с «Сампдорией» по поводу покупки нападающего Патрика Шика. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро. Чех прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования.

    Пресс-служба туринского клуба сообщила о том, что 21-летний футболист успешно прошел первую часть осмотра.

    В прошедшем сезоне забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 35-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12,75 миллионов евро.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    22.06.2017 19:35
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