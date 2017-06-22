Шик успешно прошел первую часть медосмотра в «Ювентусе»

Как сообщалось ранее, «Ювентус» достиг договоренности с «Сампдорией» по поводу покупки нападающего Патрика Шика. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро. Чех прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования.

Пресс-служба туринского клуба сообщила о том, что 21-летний футболист успешно прошел первую часть осмотра.

В прошедшем сезоне забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 35-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12,75 миллионов евро.