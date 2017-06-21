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  • Канчельскис: «Сборная России? Ребята, очнитесь. Результата не будет»

Канчельскис: «Сборная России? Ребята, очнитесь. Результата не будет»

21 июня 2017, 18:45
14

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис скептически отозвался о перспективах национальной команды при Станиславе Черчесове. По мнению ветерана, отечественным болельщикам не стоит ожидать положительных результатов.

«Кого обыграла сборная? Пленных венгров, которых потом Андорра обыграла?! Вы чего? Мы, получается, на уровне Андорры? Не судите по Венгрии! Новую Зеландию победили? Регбистов? Ну-ну... Ребята, опомнитесь, очнитесь. Результата не будет», – заявил Канчельскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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deinego77@yandex.ru
1498060513
Трезвый взгляд на реальность и мечты Мутко!
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Бриг
1498060579
Результат мог бы быть при Канчельскисе ещё, если бы он вместе с известными персонажами не предал сборную, которая имела шансы.
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Masteralex
1498060994
И зачем постить эту тупую херню постоянно от разных персонажей? как будто-то и без всяких кОнчельскисов не понятно, что наша сборная не очень сильная вы бомжа на вокзале спросите, он вам умнее ответ выдаст про игру нашей сборной, с хоть каким-то анализом
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WARTH VT
1498064038
Лично я верю в нашу сборную!!!
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sold93
1498064327
оказывается, адекваты в российском футболе еще существуют
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1498064705
Понятно, что никто ничего и не ждал. Непонятно зачем об этом орать. С другой стороны, Андрюха орёт уже больше двадцати лет подряд, с тех пор как ему Фергюсон под зад выписал.
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multiscan
1498066820
А вдруг, с Мексикой очко наберём? Про три я уж молчу.
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Сильвербой
1498068043
Ну незнаю даже, Мутко сказал что классно сыграли, просто опять не повезло!!! А я привык доверять Мутко!
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lekseij2007
1498073166
Жёстко, но как есть говорит, не юлит.
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Decorhome
1498577453
Правильно говорит. На КК думали что то получится, но чуда не произошло.
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