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    Канчельскис: «Сборная России? Ребята, очнитесь. Результата не будет»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис скептически отозвался о перспективах национальной команды при Станиславе Черчесове. По мнению ветерана, отечественным болельщикам не стоит ожидать положительных результатов.

    «Кого обыграла сборная? Пленных венгров, которых потом Андорра обыграла?! Вы чего? Мы, получается, на уровне Андорры? Не судите по Венгрии! Новую Зеландию победили? Регбистов? Ну-ну... Ребята, опомнитесь, очнитесь. Результата не будет», – заявил Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 18:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 27 июня 2017, 18:30

      Правильно говорит. На КК думали что то получится, но чуда не произошло.

      1
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      Рейтинг: +87

      bakha23 27 июня 2017, 17:08

      Мутко еще говорил что чемпионат мира 2018 выиграют А тут из группы не вышли о чем речь...

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 июня 2017, 23:26

      да все и так все понимают. среди следящих, по крайней мере.
      только одно дело - понимать, анализировать и при этом болеть и надеяться
      другое дело: вот так как-то явно наслаждаться негативом как Канчельскис

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 июня 2017, 22:26

      Жёстко, но как есть говорит, не юлит.

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 июня 2017, 21:00

      Ну незнаю даже, Мутко сказал что классно сыграли, просто опять не повезло!!! А я привык доверять Мутко!

      5
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:41

      Всё решится в матче Россия Мексика.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 июня 2017, 20:40

      А вдруг, с Мексикой очко наберём? Про три я уж молчу.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 июня 2017, 20:05

      Понятно, что никто ничего и не ждал. Непонятно зачем об этом орать. С другой стороны, Андрюха орёт уже больше двадцати лет подряд, с тех пор как ему Фергюсон под зад выписал.

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 21 июня 2017, 19:58

      оказывается, адекваты в российском футболе еще существуют

      5
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      Рейтинг: +12

      WARTH VT 21 июня 2017, 19:53

      Лично я верю в нашу сборную!!!

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