Канчельскис: «Сборная России? Ребята, очнитесь. Результата не будет»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис скептически отозвался о перспективах национальной команды при Станиславе Черчесове. По мнению ветерана, отечественным болельщикам не стоит ожидать положительных результатов.

«Кого обыграла сборная? Пленных венгров, которых потом Андорра обыграла?! Вы чего? Мы, получается, на уровне Андорры? Не судите по Венгрии! Новую Зеландию победили? Регбистов? Ну-ну... Ребята, опомнитесь, очнитесь. Результата не будет», – заявил Канчельскис.