Источник: «Арсенал» отказался продавать Бельерина «Барселоне»

Лондонский «Арсенал» не намерен расставаться с защитником Эктором Бельерином. Как сообщается, клуб уведомил «Барселону», что 22-летний футболист не продается. Ранее утверждалось о предметном интересе каталонцев к игроку. Рыночная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. Сам футболист призвал болельщиков не обращать внимания на слухи вокруг него.

В минувшем сезоне Бельерин принял участие в 42 поединках, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.