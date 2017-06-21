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    Источник: «Арсенал» отказался продавать Бельерина «Барселоне»

    Лондонский «Арсенал» не намерен расставаться с защитником Эктором Бельерином. Как сообщается, клуб уведомил «Барселону», что 22-летний футболист не продается. Ранее утверждалось о предметном интересе каталонцев к игроку. Рыночная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. Сам футболист призвал болельщиков не обращать внимания на слухи вокруг него.

    В минувшем сезоне Бельерин принял участие в 42 поединках, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.

    Источник: Independent.co.uk

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    21.06.2017 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 июня 2017, 20:46

      ну и не надо, бесплатно заберем после завершения контракта

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