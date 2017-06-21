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    «ПСЖ» готов заплатить за Роналду 100-150 миллионов

    «ПСЖ» продолжает проявлять интерес к форварду «Реала» Криштиану Роналду. Как сообщается, французский клуб готов заплатить за 32-летнего футболиста до 150 миллионов евро, что не устраивает мадридцев. «ПСЖ» планирует в летнее трансферное окно потратить 200 миллионов евро, и если вариант с Роналду не сложится, то клуб попытается приобрести у «Монако» Килиана Мбаппе.

    Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть «Реал» и Испанию из-за обвинений местной прокуратуры в неуплате налогов на общую сумму в 14,7 миллиона евро.

    Источник: AS

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    21.06.2017 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 14:26

      Неплохая была бы парочка Кавани Роналду. Так и лигу чемпионов можно выиграть.

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 21 июня 2017, 13:39

      псж прям как я в фифа:взламываю игру на деньги и покупаю кого хочу

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