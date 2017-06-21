«ПСЖ» готов заплатить за Роналду 100-150 миллионов

«ПСЖ» продолжает проявлять интерес к форварду «Реала» Криштиану Роналду. Как сообщается, французский клуб готов заплатить за 32-летнего футболиста до 150 миллионов евро, что не устраивает мадридцев. «ПСЖ» планирует в летнее трансферное окно потратить 200 миллионов евро, и если вариант с Роналду не сложится, то клуб попытается приобрести у «Монако» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть «Реал» и Испанию из-за обвинений местной прокуратуры в неуплате налогов на общую сумму в 14,7 миллиона евро.