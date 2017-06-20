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    Бышовец – о Слуцком: «Первая лига Англии – что это за уровень? Для кого это может быть почетно?»

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец скептически относится к переезду экс-наставника ЦСКА и национальной команды Леонида Слуцкого в Чемпионшип. По его мнению, работать в первой лиге Англии не почетно для лучшего российского специалиста.

    Напомним, недавно Слуцкий возглавил «Халл Сити».

    «В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16-20 тренеров найдется человек пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно показаться с двумя-тремя. Если говорить о переезде Слуцкого в Англию, то первая лига – что это за уровень? Это не делает чести лучшему тренеру России. Для кого это может быть почетно?» – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 23:47
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 29 июня 2017, 06:53

      У Слуцкого это первый опыт работы в настоящем футболе, не знающем о административном ресурсе, работе с судьями, влиятельных болельщиках и прочих наших прелестях. Просто футбол.

      0
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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 25 июня 2017, 16:33

      Ну да, рфпл же у нас самая почетная лига мира

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 24 июня 2017, 00:48

      Синдром Рейнгольда?
      Или симптом Рейнгольда-Орлова?
      Приходит футбольным экспертам с а
      возрастом..)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 июня 2017, 23:30

      новость дня - Бышовец тренер Реала и Барсы! причем одновременно.. только у нас, в снах..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 июня 2017, 12:18

      Зависть это плохо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2017, 10:31

      Самого туда даже не звали, а он тут рассуждает. В ФНЛ и то не позовут.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 июня 2017, 09:49

      чемпионшип сильнее нашего чемпионата

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > серега кашин 29 июня 2017, 18:40

      ну ты сказанул

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2017, 09:20

      нет пля просидеть на жопе ровно это почетнее будет или переходить из одного клуба в РПЛ другой. Человек хотел себя попробовать за границей, нет бы удачи пожелать, так нет же надо же обосрать сразу.

      3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 июня 2017, 08:34

      А разве есть другие тренеры, которые могут похвастаться чем-то более престижным? Ну Газаев и Семин тренировали Динамо Киев, Непомнящий тренировал корейские и китайские клубы, сборную Камеруна. Карпин тренировал клуб из сегунды. Черчесов Легию тренировал. И что? Кто-то есть престижнее??

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 21 июня 2017, 08:28

      что-то Бышовца никто на работу давно не берёт.. ))

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