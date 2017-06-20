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  • Бышовец – о Слуцком: «Первая лига Англии – что это за уровень? Для кого это может быть почетно?»

Бышовец – о Слуцком: «Первая лига Англии – что это за уровень? Для кого это может быть почетно?»

20 июня 2017, 23:47
69

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец скептически относится к переезду экс-наставника ЦСКА и национальной команды Леонида Слуцкого в Чемпионшип. По его мнению, работать в первой лиге Англии не почетно для лучшего российского специалиста.

Напомним, недавно Слуцкий возглавил «Халл Сити».

«В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16-20 тренеров найдется человек пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно показаться с двумя-тремя. Если говорить о переезде Слуцкого в Англию, то первая лига – что это за уровень? Это не делает чести лучшему тренеру России. Для кого это может быть почетно?» – сказал Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (69)
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Sarco999
1497991792
Это лучше , чем чемпионат России , уровень выше , судейство лучше , газоны лучше , стадионы лучше ..
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ГРОМ-2
1497991825
Чемпионшип сильнее РФПЛ,его гораздо труднее выиграть.
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TAGANROG 161
1497998313
Во первых Халл вылетел из АПЛ это уже что-то,во вторых любой середняк чемпион шипа на голову сильнее наших клубов из низа и даже середины таблицы,а в третьих надеюсь что Лёня подтянет кого ни будь из наших игроков к себе.
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Дядя Серёжа
1498010612
Я Лёнчика не уважаю, но сам то ты был способен на такой шаг? Былые заслуги не забыты, но не в счёт. Отдыхай дедушка.
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КЭТиК
1498011417
Выведет Халл в АПЛ, будет почетно
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gorodnt
1498018908
нифига себе не уровне. Бышовец чушка
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Zlatan2718
1498022882
что-то Бышовца никто на работу давно не берёт.. ))
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FanatSerj
1498026041
нет пля просидеть на жопе ровно это почетнее будет или переходить из одного клуба в РПЛ другой. Человек хотел себя попробовать за границей, нет бы удачи пожелать, так нет же надо же обосрать сразу.
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серега кашин
1498027783
чемпионшип сильнее нашего чемпионата
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Одинокий волк Маквейд
1498708387
У Слуцкого это первый опыт работы в настоящем футболе, не знающем о административном ресурсе, работе с судьями, влиятельных болельщиках и прочих наших прелестях. Просто футбол.
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