Бышовец – о Слуцком: «Первая лига Англии – что это за уровень? Для кого это может быть почетно?»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец скептически относится к переезду экс-наставника ЦСКА и национальной команды Леонида Слуцкого в Чемпионшип. По его мнению, работать в первой лиге Англии не почетно для лучшего российского специалиста.

Напомним, недавно Слуцкий возглавил «Халл Сити».

«В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16-20 тренеров найдется человек пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно показаться с двумя-тремя. Если говорить о переезде Слуцкого в Англию, то первая лига – что это за уровень? Это не делает чести лучшему тренеру России. Для кого это может быть почетно?» – сказал Бышовец.