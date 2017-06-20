Агент Фернандеша не подтвердил скорый уход футболиста из «Локомотива»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Фенербахче». Как отметил Паулу Барбоза, турецкий клуб не обращался с официальным предложением.

«Официально руководство клуба «Фенербахче» по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок «Локомотива». Повторюсь, ни от «Фенербахче», ни от какого– либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим», – заявил агент.

В завершившемся сезоне Фернандеш провел в чемпионате России 22 матча, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.