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    Агент Фернандеша не подтвердил скорый уход футболиста из «Локомотива»

    Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Фенербахче». Как отметил Паулу Барбоза, турецкий клуб не обращался с официальным предложением.

    «Официально руководство клуба «Фенербахче» по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок «Локомотива». Повторюсь, ни от «Фенербахче», ни от какого– либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим», – заявил агент.

    В завершившемся сезоне Фернандеш провел в чемпионате России 22 матча, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    20.06.2017 17:53
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