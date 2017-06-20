«Фенербахче» хочет приобрести у «Локомотива» Фернандеша

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может продолжить карьеру в «Фенербахче». По информации источника, турецкий клуб планирует сделать 31-летнего португальца главной целью во время летнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» в РФПЛ 21 матч, в которых записал на свой счет по семь голов и результативных передач.