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«Фенербахче» хочет приобрести у «Локомотива» Фернандеша

20 июня 2017, 01:00
6

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может продолжить карьеру в «Фенербахче». По информации источника, турецкий клуб планирует сделать 31-летнего португальца главной целью во время летнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» в РФПЛ 21 матч, в которых записал на свой счет по семь голов и результативных передач.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Фенербахче Фернандеш Мануэль
Комментарии (6)
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XaXatyn
1497910414
Хотеть не вредно !
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Тоторо
1497913577
Зимой читаю про "Фенербахче", Эменике, Фернандеша... Лето пришло, и опять читаю то же... Я так понимаю-будущая зима будет предсказуема.)
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арейская
1497916462
Утка...
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Fanfurik
1497946843
Руки прочь от МАНУ
Ответить
mdu86
1497979028
Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе «Локо». Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо», – сказал Фернандеш.
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srg38
1497990340
ненененененене
Ответить
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