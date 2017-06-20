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    «Фенербахче» хочет приобрести у «Локомотива» Фернандеша

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может продолжить карьеру в «Фенербахче». По информации источника, турецкий клуб планирует сделать 31-летнего португальца главной целью во время летнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2019 года.

    В прошедшем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» в РФПЛ 21 матч, в которых записал на свой счет по семь голов и результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    20.06.2017 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1580

      srg38 20 июня 2017, 23:25

      ненененененене

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 июня 2017, 20:17

      Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе «Локо». Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо», – сказал Фернандеш.

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 20 июня 2017, 11:20

      Руки прочь от МАНУ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2017, 02:54

      Утка...

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 20 июня 2017, 02:06

      Зимой читаю про "Фенербахче", Эменике, Фернандеша... Лето пришло, и опять читаю то же... Я так понимаю-будущая зима будет предсказуема.)

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2017, 01:13

      Хотеть не вредно !

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