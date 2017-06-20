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Воронин: «Кокорина то превозносят, то смешивают с дерьмом»

20 июня 2017, 00:23
13

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре экс-партнера по московскому клубу Александра Кокорина, ныне выступающего за «Зенит».

В прошедшем сезоне Кокорин провел за петербургскую команду в РФПЛ 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

– Кокорина, знаю, много критикуют у вас в России. Но я говорил, что лучший ответ – игра на футбольном поле. Я, например, уверен, что при новом тренере в «Зените» у Кокорина дела вновь пойдут в гору. И не исключаю, что на чемпионате мира-2018 он будет одним из ключевых игроков вашей сборной.

– Даже так?

– И вновь его начнут превозносить. Хотя пять лет и Кокорина, и Смолова смешивали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову. В таланте Александра я не сомневаюсь. Просто нужен другой подход.

– Какой подход? Он же уже не мальчик.

– Вот Петреску этот подход нашел. Если Кокорин нужен «Зениту», то, думаю, Манчини с ним сработается. А через удачные игры за «Зенит» Саша сможет вернуться в сборную.

– Кокорину нужен кнут?

– Не обязательно жесткий подход. Понимаете, тренер должен чувствовать игрока и наоборот. Так всегда было, есть и будет. Один игрок сверкал при одном тренере, потом приходил другой специалист, и футболист затухал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Воронин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Lev Aleks
1497907738
Эту страну дураков не победить.....
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арейская
1497909013
Действительно, в то время, в эпоху Воронина в "Динамо", Кокорин был совсем другим, фортели стал выкидывать уже после, чем и вызвал негатив со стороны болельщиков
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DeutschlandUberAlles
1497912719
Пять голов и три передачи Карл ! "Фейспалмушко Святорусский".
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tank219
1497925666
*...пять лет и Кокорина, и Смолова смешивали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову.*
Занятное сравнение. Смолову хватило мозгов послать на х.й Лопыреву с ее стилем ради футбола. Он дважды лучший бомбардир, забивает за сборную. Другой пригрелся в дерьме и никаких проблесков в игре, одни понты и гламур. Если и после свадьбы не займется делом - пойдет по арендам. Может жена умная дураку досталась.
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mihail200606
1497929488
Смолов выкину из головы всю х..ню гламурную и стал играть.. А Кокорина последний раз превозносили за гол алжиру помоему.. После этого не за что было больше
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Asbjorn
1497930332
У кокорина в голове дерьмо просто,веденый на деньги человек,и нев тренере дело,а в отношении к своей професии
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Stavropolets
1497940090
Как играет так и превозносят
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Garrincha58
1497943302
ну нет таланту и тренера тут не причем просто кто то распиарил а зачем не понятно наверное хотели бабла срубить но в Арсенал не взяли и вот результат теперь только Арсенал Тула
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tank219
1497945486
Орел и дерьмо, хорошее название для басни. Жаль нет дедушки Крылова.
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shurik45
1497967298
Кокорин не вызывает у меня каких-то отрицательных эмоций. На мой взгляд, Шурик талантливый футболист ,но наверное имеет место быть психологическая составляющая в его не совсем результативной игре. И естественно накладывает свой отпечаток его поведение вне футбола,которое не всем нравится . Возможно Шурик переосмыслит свое отношение к себе и к футболу в целом . Став отцом станет серьезнее.
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