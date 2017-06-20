Воронин: «Кокорина то превозносят, то смешивают с дерьмом»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре экс-партнера по московскому клубу Александра Кокорина, ныне выступающего за «Зенит».

В прошедшем сезоне Кокорин провел за петербургскую команду в РФПЛ 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

– Кокорина, знаю, много критикуют у вас в России. Но я говорил, что лучший ответ – игра на футбольном поле. Я, например, уверен, что при новом тренере в «Зените» у Кокорина дела вновь пойдут в гору. И не исключаю, что на чемпионате мира-2018 он будет одним из ключевых игроков вашей сборной.

– Даже так?

– И вновь его начнут превозносить. Хотя пять лет и Кокорина, и Смолова смешивали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову. В таланте Александра я не сомневаюсь. Просто нужен другой подход.

– Какой подход? Он же уже не мальчик.

– Вот Петреску этот подход нашел. Если Кокорин нужен «Зениту», то, думаю, Манчини с ним сработается. А через удачные игры за «Зенит» Саша сможет вернуться в сборную.

– Кокорину нужен кнут?

– Не обязательно жесткий подход. Понимаете, тренер должен чувствовать игрока и наоборот. Так всегда было, есть и будет. Один игрок сверкал при одном тренере, потом приходил другой специалист, и футболист затухал.