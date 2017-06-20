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    Воронин: «Кокорина то превозносят, то смешивают с дерьмом»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре экс-партнера по московскому клубу Александра Кокорина, ныне выступающего за «Зенит».

    В прошедшем сезоне Кокорин провел за петербургскую команду в РФПЛ 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    – Кокорина, знаю, много критикуют у вас в России. Но я говорил, что лучший ответ – игра на футбольном поле. Я, например, уверен, что при новом тренере в «Зените» у Кокорина дела вновь пойдут в гору. И не исключаю, что на чемпионате мира-2018 он будет одним из ключевых игроков вашей сборной.

    – Даже так?

    – И вновь его начнут превозносить. Хотя пять лет и Кокорина, и Смолова смешивали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову. В таланте Александра я не сомневаюсь. Просто нужен другой подход.

    – Какой подход? Он же уже не мальчик.

    – Вот Петреску этот подход нашел. Если Кокорин нужен «Зениту», то, думаю, Манчини с ним сработается. А через удачные игры за «Зенит» Саша сможет вернуться в сборную.

    – Кокорину нужен кнут?

    – Не обязательно жесткий подход. Понимаете, тренер должен чувствовать игрока и наоборот. Так всегда было, есть и будет. Один игрок сверкал при одном тренере, потом приходил другой специалист, и футболист затухал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 00:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 июня 2017, 17:01

      Кокорин не вызывает у меня каких-то отрицательных эмоций. На мой взгляд, Шурик талантливый футболист ,но наверное имеет место быть психологическая составляющая в его не совсем результативной игре. И естественно накладывает свой отпечаток его поведение вне футбола,которое не всем нравится . Возможно Шурик переосмыслит свое отношение к себе и к футболу в целом . Став отцом станет серьезнее.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 10:58

      Орел и дерьмо, хорошее название для басни. Жаль нет дедушки Крылова.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2017, 10:21

      ну нет таланту и тренера тут не причем просто кто то распиарил а зачем не понятно наверное хотели бабла срубить но в Арсенал не взяли и вот результат теперь только Арсенал Тула

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:09

      Косинусойда жизни в черно-белых тонах) Все путем.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 20 июня 2017, 09:28

      Как играет так и превозносят

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июня 2017, 06:45

      У кокорина в голове дерьмо просто,веденый на деньги человек,и нев тренере дело,а в отношении к своей професии

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июня 2017, 06:31

      Смолов выкину из головы всю х..ню гламурную и стал играть.. А Кокорина последний раз превозносили за гол алжиру помоему.. После этого не за что было больше

      3
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 05:27

      *...пять лет и Кокорина, и Смолова смешивали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову.*

      Занятное сравнение. Смолову хватило мозгов послать на х.й Лопыреву с ее стилем ради футбола. Он дважды лучший бомбардир, забивает за сборную. Другой пригрелся в дерьме и никаких проблесков в игре, одни понты и гламур. Если и после свадьбы не займется делом - пойдет по арендам. Может жена умная дураку досталась.

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 01:51

      Пять голов и три передачи Карл ! "Фейспалмушко Святорусский".

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2017, 00:50

      Действительно, в то время, в эпоху Воронина в "Динамо", Кокорин был совсем другим, фортели стал выкидывать уже после, чем и вызвал негатив со стороны болельщиков

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > арейская 20 июня 2017, 10:46

      Скажу даже точнее, закат Кокорина, начался с его переходом в Анжи и обратно.
      Дальше только хуже и хуже.
      Но, учитывая что в РПЛ паспортные игроки зачастую в лет 27-28 только начинают раскрываться и НОРМАЛЬНО играть, то у него еще есть возможность встать на дорогу Смолова, только конечно если он сам захочет, отдали бы его в условный "УРАЛ" в аренду, может и взялся бы за ум.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > FanatSerj 20 июня 2017, 14:33

      Согласна с вами...

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