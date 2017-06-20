Воронин: «Кокорина то превозносят, то смешивают с дерьмом»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре экс-партнера по московскому клубу Александра Кокорина, ныне выступающего за «Зенит».
В прошедшем сезоне Кокорин провел за петербургскую команду в РФПЛ 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.
– Кокорина, знаю, много критикуют у вас в России. Но я говорил, что лучший ответ – игра на футбольном поле. Я, например, уверен, что при новом тренере в «Зените» у Кокорина дела вновь пойдут в гору. И не исключаю, что на чемпионате мира-2018 он будет одним из ключевых игроков вашей сборной.
– Даже так?
– И вновь его начнут превозносить. Хотя пять лет и Кокорина, и Смолова смешивали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову. В таланте Александра я не сомневаюсь. Просто нужен другой подход.
– Какой подход? Он же уже не мальчик.
– Вот Петреску этот подход нашел. Если Кокорин нужен «Зениту», то, думаю, Манчини с ним сработается. А через удачные игры за «Зенит» Саша сможет вернуться в сборную.
– Кокорину нужен кнут?
– Не обязательно жесткий подход. Понимаете, тренер должен чувствовать игрока и наоборот. Так всегда было, есть и будет. Один игрок сверкал при одном тренере, потом приходил другой специалист, и футболист затухал.
Занятное сравнение. Смолову хватило мозгов послать на х.й Лопыреву с ее стилем ради футбола. Он дважды лучший бомбардир, забивает за сборную. Другой пригрелся в дерьме и никаких проблесков в игре, одни понты и гламур. Если и после свадьбы не займется делом - пойдет по арендам. Может жена умная дураку досталась.