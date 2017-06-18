Корреа может перейти в «Интер»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, к 22-летнему футболисту предметный интерес проявляет «Интер». Итальянский клуб готов заплатить за форварда 23 миллиона евро. Вероятность сделки осложняется тем, что «Атлетико» запрещено подписывать новичков до января. Рыночная стоимость Корреа оценивается в 18 миллионов евро.

В завершившемся сезоне форвард провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач.