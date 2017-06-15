Меркис: «Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом «Енисея»

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис рассказал о встрече с Романом Широковым.

«Недавно мы с Романом Николаевичем встречались на Кипре. Дело было на Кубке ФНЛ. Он в статусе уже спортивного чиновника смотрел игру «Енисея». Я к нему подошел и сказал: «Роман Николаевич, спасибо вам, что отреагировали в той истории с контрактом и помогли раскрутиться твиттеру «Енисея».

Он сначала меня не узнал, а когда сказал про твиттер – вспомнил. По итогу Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом. Я сделал твит по этому поводу, подписав фото: «Все-таки договорились», – рассказал Меркис.

Напомним, Меркис через твиттер «Енисея» в шутку предлагал Широкову подписать контракт с клубом. Полностью интервью со Станиславом Меркисом можно прочитать здесь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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