Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Меркис: «Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом «Енисея»

    Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис рассказал о встрече с Романом Широковым.

    «Недавно мы с Романом Николаевичем встречались на Кипре. Дело было на Кубке ФНЛ. Он в статусе уже спортивного чиновника смотрел игру «Енисея». Я к нему подошел и сказал: «Роман Николаевич, спасибо вам, что отреагировали в той истории с контрактом и помогли раскрутиться твиттеру «Енисея».

    Он сначала меня не узнал, а когда сказал про твиттер – вспомнил. По итогу Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом. Я сделал твит по этому поводу, подписав фото: «Все-таки договорились», – рассказал Меркис.

    Напомним, Меркис через твиттер «Енисея» в шутку предлагал Широкову подписать контракт с клубом. Полностью интервью со Станиславом Меркисом можно прочитать здесь.

    «За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 06:48

      Енисей река широкая,
      Как раз для Широкова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:36

      Вообще Стас - молодец ! Для Енисея делает хороший пиар в соцсетях!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 17:27

      Рома, ты ж ничей?
      Чем плох Енисей?
      Там Алень, парень горячий,
      У него большие задачи.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11