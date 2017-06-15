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    «Милан» готов заплатить за Белотти 80 миллионов

    Руководство «Милана» продолжает пытаться сбить завышенную цену на форварда «Торино» Андреа Белотти. Туринцу оценивают своего игрока в 100 миллионов евро – именно такая сумма прописана в его контракте с клубом в качестве отступных. Миланцы готовы приобрести игрока за 80 миллионов, но в два этапа. В первом сезоне они намерены заплатить за аренду 20 миллионов евро, а затем выкупить контракт за 60 миллионов.

    Стоит отметить, что «Торино» уже отклонил предложение «Милана» на сумму 70 миллионов евро. Это позволило «россонери» обратить взгляд на нападающего «Фиорентины» Николу Калинича, с которым также ведутся переговоры.

    Источник: Football Italia

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    15.06.2017 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 июня 2017, 13:56

      А Зенит спрашивали? Зенит стольник даст. Запросто.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > rossonero666 16 июня 2017, 14:50

      И ему самому тоже стольник. В месяц. Пойдет как миленький!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 июня 2017, 10:22

      Надо уже добавить Юве поддержки в еврокубках, Торино, при всем уважении и антипатии, вряд ли на это способен.

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      Рейтинг: +21

      SR_4 15 июня 2017, 10:02

      почти два миллиарда за одного игрока капец

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 июня 2017, 08:22

      По-моему все тут понятно: Торино просто не хочет отпускать игрока после хорошего сезона, ну и рассчитывает на чудо. Sealex: а что, а вдруг)))

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