«Милан» готов заплатить за Белотти 80 миллионов

Руководство «Милана» продолжает пытаться сбить завышенную цену на форварда «Торино» Андреа Белотти. Туринцу оценивают своего игрока в 100 миллионов евро – именно такая сумма прописана в его контракте с клубом в качестве отступных. Миланцы готовы приобрести игрока за 80 миллионов, но в два этапа. В первом сезоне они намерены заплатить за аренду 20 миллионов евро, а затем выкупить контракт за 60 миллионов.

Стоит отметить, что «Торино» уже отклонил предложение «Милана» на сумму 70 миллионов евро. Это позволило «россонери» обратить взгляд на нападающего «Фиорентины» Николу Калинича, с которым также ведутся переговоры.