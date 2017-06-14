Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон стал игроком «Динамо». За московский клуб 31-летний бразилец будет выступать под 14-м номером.

В прошедшем сезоне Вандерсон провел за «Краснодар» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с «Динамо». Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как «Динамо», о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам – радость.

– В «Краснодаре» ты становился лучшим бомбардиром РФПЛ. В «Динамо» готов повторить это достижение?

– В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в «Краснодаре». Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы «Динамо» побеждало.