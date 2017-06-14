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Вандерсон стал игроком «Динамо»

14 июня 2017, 22:43
12

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон стал игроком «Динамо». За московский клуб 31-летний бразилец будет выступать под 14-м номером.

В прошедшем сезоне Вандерсон провел за «Краснодар» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с «Динамо». Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как «Динамо», о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам – радость.

– В «Краснодаре» ты становился лучшим бомбардиром РФПЛ. В «Динамо» готов повторить это достижение?

– В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в «Краснодаре». Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы «Динамо» побеждало.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Динамо Краснодар Вандерсон
Комментарии (12)
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insider_retro
1497469711
А что.... Проверенный парень, к российскому футболу адаптирован, себя уже проявил, вполне понятно, что он может и что с него требовать...
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Супермачо
1497470957
Бездари, какой лучший бомбардир РФПЛ? Лучший бомбардир "Краснодара". Следуя такой логике, в РФПЛ каждый год 16 лучших бомбардиров.
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карасевщина
1497471290
для вандерсона неплохо
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Mamont88
1497474848
Хорошее усиление как ни крути, Панченко и Вандерсон весьма не дурное нападение и Ионов если останется.
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Docentusa
1497475356
удачи
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mialkov
1497475972
Лучшим бомбардиром РФПЛ он никогда не становился!
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denisrebrikov
1497477777
Отличное усиление, теперь ждем Данни , и будем в тройке лидеров РФПЛ! Панченко, Ионов, Вандерсон, Сапета, Темников, если еще и Данни это будет бомба!
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арейская
1497482188
Отлично, ждём голов уже за "Динамо"
Ответить
Бугимен
1497500625
Вандерсон как и Ари будут стараться за свои новые клубы.Вандерсон более высокого уровня и неконфликтный игрок, а Ари вспыльчивый игрок!Удачи Вандерсону в «Динамо»!
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OfaZavr
1497509854
Хороший игрок. Удачи ему и Динамо!
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