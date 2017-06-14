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    Вандерсон стал игроком «Динамо»

    Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон стал игроком «Динамо». За московский клуб 31-летний бразилец будет выступать под 14-м номером.

    В прошедшем сезоне Вандерсон провел за «Краснодар» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    – У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с «Динамо». Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как «Динамо», о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам – радость.

    – В «Краснодаре» ты становился лучшим бомбардиром РФПЛ. В «Динамо» готов повторить это достижение?

    – В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в «Краснодаре». Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы «Динамо» побеждало.

    Источник: ФК «Динамо»

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    14.06.2017 22:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2017, 09:57

      Хороший игрок. Удачи ему и Динамо!

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июня 2017, 07:23

      Вандерсон как и Ари будут стараться за свои новые клубы.Вандерсон более высокого уровня и неконфликтный игрок, а Ари вспыльчивый игрок!Удачи Вандерсону в «Динамо»!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июня 2017, 02:16

      Отлично, ждём голов уже за "Динамо"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 15 июня 2017, 01:02

      Отличное усиление, теперь ждем Данни , и будем в тройке лидеров РФПЛ! Панченко, Ионов, Вандерсон, Сапета, Темников, если еще и Данни это будет бомба!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 июня 2017, 00:32

      Лучшим бомбардиром РФПЛ он никогда не становился!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 июня 2017, 00:22

      удачи

      1
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      Рейтинг: -34

      Mamont88 15 июня 2017, 00:14

      Хорошее усиление как ни крути, Панченко и Вандерсон весьма не дурное нападение и Ионов если останется.

      4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 июня 2017, 23:27

      ну такое...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 июня 2017, 23:14

      для вандерсона неплохо

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 июня 2017, 23:09

      Бездари, какой лучший бомбардир РФПЛ? Лучший бомбардир "Краснодара". Следуя такой логике, в РФПЛ каждый год 16 лучших бомбардиров.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Супермачо 15 июня 2017, 07:28

      Судя по всему, спутал источник: ФК «Динамо» со Смоловым! Смолов лучший бомбардир РФПЛ и Краснодара!Хотя это просто пиар Вандерсона!Удачи ему!!!

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