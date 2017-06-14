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    «Рома» опровергла информацию о скорой продаже Рюдигера

    В руководстве «Ромы» прокомментировали информацию о скорой продаже защитника Антонио Рюдигера. Как было отмечено, нет никаких предпосылок, что клуб продаст футболиста. Также было подчеркнуто о желании клуба сохранить своих лидеров. Если же кто-то и покинет «Рому», то лишь в случае подписания достойной замены. Ранее сообщалось, что Рюдигера за 30 миллионов евро намерен приобрести «Интер».

    В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате Италии 26 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    14.06.2017 16:21
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