«Рома» опровергла информацию о скорой продаже Рюдигера

В руководстве «Ромы» прокомментировали информацию о скорой продаже защитника Антонио Рюдигера. Как было отмечено, нет никаких предпосылок, что клуб продаст футболиста. Также было подчеркнуто о желании клуба сохранить своих лидеров. Если же кто-то и покинет «Рому», то лишь в случае подписания достойной замены. Ранее сообщалось, что Рюдигера за 30 миллионов евро намерен приобрести «Интер».

В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате Италии 26 матчей, в которых отдал две результативные передачи.