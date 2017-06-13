Лотито: «Лацио» отклонил четыре предложения по Кейта и не собирается продавать его за 30 миллионов»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что отверг четыре предложения по трансферу нападающего Бальде Кейта. При этом он подчеркнул, что не намерен продавать игрока в «Ювентус» за 30 миллионов евро, предлагаемые туринцами.

«Я отказал «Милану» в продаже Кейта? Не только ему. Я отклонил четыре предложения, в том числе от «Наполи» и английского клуба.

Мы предложили Бальде контракт с максимально высокой зарплатой, которую ныне получают лишь два игрока в «Лацио».

«Ювентус? Не за ту цену, за которую они хотят его купить. Туринцы предлагают 30 миллионов, и этими цифрами они лишь показывают, что не хотят вести переговоры», – сказал Лотито.

В минувшем сезоне Кейта принял участие в 34-х матчах, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.