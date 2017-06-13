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«Локомотив» выплатит Сапатеру 110 миллионов

13 июня 2017, 13:18
28

«Локомотив» обязан выплатить бывшему полузащитнику команды Альберто Сапатеру 110 миллионов рублей. Это решение вынесла палата по разрешению споров ФИФА.

Напомним, что железнодорожники досрочно расторгли контракт с 32-летним футболистом из-за его проблем со здоровьем, однако медицинская экспертиза показала, что испанец пригоден к выступлениям на профессиональном уровне.

Московский клуб за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей – это вся сумма долга по зарплате, плюс 5 процентов годовых.

Сапатер защищал цвета «Локомотива» с 2011 по 2015 год.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Сапатер Альберто
Комментарии (28)
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RG3110
1497349485
Пусть жаба из своего кармана и выплачивает, раз расторгала с ним контракт
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subbotaspartak
1497349892
Ж/д поликлиника сказала - свободен А нормальная у Сапатера - годен. А в кубках хочется играть, Придётся деньги отдавать.
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Берёза В.
1497349959
ого ,хорошо что не доллоров и не евров
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Рулон Обоев
1497350511
Пиздец. Наши клубы кинуть на бабки как нехер делать.
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paracetamol
1497351842
На рупь цены в электричках подымут и вся проблема. Можно было бы не писать.
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acer2003
1497352452
Весёлое наследие Смородской )))
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tank219
1497354488
Это по-нашему, к большому сожалению - развести, кинуть, послать. С тех пор как руководителей заменили менеджеры. А денежку государственная компания заплатит, не будут искать виноватых. А они есть. Как говорили раньше - у каждого происшествия есть фамилия, имя и отчество. А сейчас - корпоративная этика.
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XaXatyn
1497354511
Еще одно доказательство что баба ни как не должна быть президентом футбольного клуба !
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серега кашин
1497355057
2 ляма оттадут просто так
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dok66
1497359163
Так зарплату нужно платить ,если это прописано в контракте ! Что здесь такого ?
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