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    «Локомотив» выплатит Сапатеру 110 миллионов

    «Локомотив» обязан выплатить бывшему полузащитнику команды Альберто Сапатеру 110 миллионов рублей. Это решение вынесла палата по разрешению споров ФИФА.

    Напомним, что железнодорожники досрочно расторгли контракт с 32-летним футболистом из-за его проблем со здоровьем, однако медицинская экспертиза показала, что испанец пригоден к выступлениям на профессиональном уровне.

    Московский клуб за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей – это вся сумма долга по зарплате, плюс 5 процентов годовых.

    Сапатер защищал цвета «Локомотива» с 2011 по 2015 год.

    Источник: Life

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    13.06.2017 13:18
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:48

      Когда договора заключают, почему с нашей стороны юристов не привлекают?

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 июня 2017, 18:54

      Мда... футболист говно, так еще и клуб неплохо выставил

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 июня 2017, 18:49

      всего 2млн долларов... по идее копейки для ФК,..могло быть раз в 5 больше

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 июня 2017, 18:33

      Это бумеранг вернулся в Локо в виде долга за " беспредел" времён Смородской.Почему таких "президентов"не сажают за растрату( не только случае с сапатерой)государственных денег.Бездарно распоряжаться финансами и за это ничего не будет ,а только спасибо скажут.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 16:06

      Так зарплату нужно платить ,если это прописано в контракте ! Что здесь такого ?

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 13 июня 2017, 16:18

      Если заработал - заплати! А если решил уволить работника в связи с ненадлежащим выполнением им контрактных обязательств, то надо всё продумать, учесть, посоветоваться и грамотно накинуть петельку... А когда деньги не из кармана - а, гуляй рванина, я так решил....

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > insider_retro 13 июня 2017, 16:44

      Вот тя, бля, накрыло !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > PNZ1985 13 июня 2017, 17:10

      А то!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июня 2017, 14:57

      2 ляма оттадут просто так

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > серега кашин 13 июня 2017, 15:15

      согласен чувак перевели в рубли чтобы громче звучало ! 2 ляма американский рублей

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 июня 2017, 14:48

      Еще одно доказательство что баба ни как не должна быть президентом футбольного клуба !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > XaXatyn 13 июня 2017, 16:14

      Несомненно...

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      Рейтинг: +563

      tank219 13 июня 2017, 14:48

      Это по-нашему, к большому сожалению - развести, кинуть, послать. С тех пор как руководителей заменили менеджеры. А денежку государственная компания заплатит, не будут искать виноватых. А они есть. Как говорили раньше - у каждого происшествия есть фамилия, имя и отчество. А сейчас - корпоративная этика.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 13 июня 2017, 16:13

      Злободневненько... В точку...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 14:28

      Как это характерно для нашей жизни и футбола в частности.... Подленько подвести человека под монастырь и спровадить без заработанного под свист юристов и врачей...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 14:14

      Весёлое наследие Смородской )))

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