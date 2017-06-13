«Локомотив» выплатит Сапатеру 110 миллионов

«Локомотив» обязан выплатить бывшему полузащитнику команды Альберто Сапатеру 110 миллионов рублей. Это решение вынесла палата по разрешению споров ФИФА.

Напомним, что железнодорожники досрочно расторгли контракт с 32-летним футболистом из-за его проблем со здоровьем, однако медицинская экспертиза показала, что испанец пригоден к выступлениям на профессиональном уровне.

Московский клуб за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей – это вся сумма долга по зарплате, плюс 5 процентов годовых.

Сапатер защищал цвета «Локомотива» с 2011 по 2015 год.