Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Брайтон» и «Вест Бромвич» заинтересованы в трансфере Мусы

    Футболист «Лестера» Ахмед Муса в текущее межсезонье может сменить клуб. При этом он продолжит играть в Англии, хотя есть серьезный интерес к нигерийцу со стороны турецкого клуба.

    «Муса не переедет из Англии, даже если придется покинуть «Лестер». Интерес со стороны Турции очень высок, но он хочет остаться в Англии. Некоторые клубы уже выходили на связь с нами, среди них «Вест Бромвич» и «Брайтон», – приводит слова агента Тони Харриса, представляющего интересы Мусы, Own Goal Nigeria.

    В прошедшем сезоне бывший футболист ЦСКА сыграл 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 12 июня 2017, 11:53

      Возвращайся в ЦСКА здесь тебе рады!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 12 июня 2017, 10:52

      Круто.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11