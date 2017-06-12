«Брайтон» и «Вест Бромвич» заинтересованы в трансфере Мусы

Футболист «Лестера» Ахмед Муса в текущее межсезонье может сменить клуб. При этом он продолжит играть в Англии, хотя есть серьезный интерес к нигерийцу со стороны турецкого клуба.

«Муса не переедет из Англии, даже если придется покинуть «Лестер». Интерес со стороны Турции очень высок, но он хочет остаться в Англии. Некоторые клубы уже выходили на связь с нами, среди них «Вест Бромвич» и «Брайтон», – приводит слова агента Тони Харриса, представляющего интересы Мусы, Own Goal Nigeria.

В прошедшем сезоне бывший футболист ЦСКА сыграл 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.